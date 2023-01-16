FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8 ve 90+1. dakikalarda Enner Valencia kaydetti.
Kanarya, bu sonuçla puanını 38'e çıkararak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Fenerbahçe adına maçın yıldızı Enner Valencia oldu.
Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuva sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Ekvadorlu yıldız, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başladı.
Ekvadorlu yıldız, attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia'nın adı birçok kulüple anılıyor.
33 yaşındaki golcüye talip olan takımlardan biri de Cruz Azul olmuştu.
Meksika ekibinin başkanı Victor Velazquez, Enner Valencia transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"VALENCIA'YI İSTİYORUZ"
TNT Sports'ta yer alan habere göre; Velazquez, Valencia'yı transfer etmek istediklerini doğruladı.
FALCAO DA LİSTEDE
Haberde Cruz Azul'un Enner Valencia ile birlikte Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao'yu da transfer etmek istediği vurgulandı.
Enner Valencia'ya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Serie A ve MLS takımlarının da ilgisi bulunuyor.
Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıktı.
Ekvadorlu yıldız, 17 gollük bir performans sergiledi.
Deneyimli oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.
Valencia'nın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
İşte o haber...
ENNER VALENCIA KİMDİR?
Tam adı Enner Remberto Valencia Lastra olan futbolcu, 4 Kasım 1989'da Ekvador'da dünyaya geldi.
Futbola Caribe altyapısında başlayan Valencia, CS Emelec altyapısında da forma giydi.
Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formalarını da terleten Ekvadorlu yıldız, 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Son 3 sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı ile çıktığı 77 maçta 38 gol attı.
Valencia'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.