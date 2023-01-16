Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı birçok yıldızla anılan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao ile aynı takımda buluşabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 11:13
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Sarı-lacivertliler, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8 ve 90+1. dakikalarda Enner Valencia kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Kanarya, bu sonuçla puanını 38'e çıkararak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Fenerbahçe adına maçın yıldızı Enner Valencia oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuva sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Ekvadorlu yıldız, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Ekvadorlu yıldız, attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia'nın adı birçok kulüple anılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

33 yaşındaki golcüye talip olan takımlardan biri de Cruz Azul olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Meksika ekibinin başkanı Victor Velazquez, Enner Valencia transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

"VALENCIA'YI İSTİYORUZ"

TNT Sports'ta yer alan habere göre; Velazquez, Valencia'yı transfer etmek istediklerini doğruladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

FALCAO DA LİSTEDE

Haberde Cruz Azul'un Enner Valencia ile birlikte Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao'yu da transfer etmek istediği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Enner Valencia'ya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Serie A ve MLS takımlarının da ilgisi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Ekvadorlu yıldız, 17 gollük bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Deneyimli oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Valencia'nın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

İşte o haber...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

ENNER VALENCIA KİMDİR?

Tam adı Enner Remberto Valencia Lastra olan futbolcu, 4 Kasım 1989'da Ekvador'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Futbola Caribe altyapısında başlayan Valencia, CS Emelec altyapısında da forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formalarını da terleten Ekvadorlu yıldız, 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Son 3 sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı ile çıktığı 77 maçta 38 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Valencia ile Falcao aynı takımda buluşuyor

Valencia'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

DİĞER
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kesenin ağzını açtılar! Ünlü çiftin ‘aşk sarayı’ sosyal medyada gündem oldu!
Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: "Manevi babadan koca olmaz!"
Galatasaray'dan transfer resti! 'Bedavaya alırız'
Flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'tan teklif aldım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...
Süper Lig'in gol krallığında son durum!
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
Anadolu Üniversitesi sınav giriş yeri sorgulama ekranı
Yeni Evim kampanyasına uygun projeler listesi!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa'dan teklif geldi! Başakşehir'in yanıtı... Fransa'dan teklif geldi! Başakşehir'in yanıtı... 11:47
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray... Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray... 11:25
Bomba transfer iddiası! Aynı takımda buluşuyorlar Bomba transfer iddiası! Aynı takımda buluşuyorlar 11:13
Abdullah Avcı: Rekabet daha fazla olacak Abdullah Avcı: Rekabet daha fazla olacak 10:57
Menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı Menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı 10:56
Anlaşma sağlandı! İmzayı atacak Anlaşma sağlandı! İmzayı atacak 10:39
Daha Eski
Süper Lig'in gol krallığında son durum! Süper Lig'in gol krallığında son durum! 10:29
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:49
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:51
Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" 07:36
Çakar'dan hakem yorumu! "İlk gol öncesi..." Çakar'dan hakem yorumu! "İlk gol öncesi..." 07:51
TFF'den Timur - Altıntop görüşmesine ilişkin açıklama! TFF'den Timur - Altıntop görüşmesine ilişkin açıklama! 08:05