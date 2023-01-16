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Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu mücadeleyi değerlendirirken maçın hakemine ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 07:52
Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - KONDİSYONU İYİ DURUŞU SAKİN

F.Bahçe çok önemli bir kırılma noktasını zor da olsa geçmeyi bildi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

G.Saray mağlubiyetinin ardından 4 puana çıkmış fark, olası kayıpta daha da büyüyecekti.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

İlk devre çok kötü bir F.Bahçe izledik. Kaleci Günay'ın hatasından gelen Valencia golünden başka bu yarıda F.Bahçe'nin yaptığı hiçbir şey yok.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Üstelik savunma da yapamadılar. G.Antep'in 3-4 tane gol pozisyonu var, golü bulamamalarının yegane nedeni de beceriksizlik.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

İkinci yarı F.Bahçe daha iyi oynarken golü yedi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Aslında golden hemen önce Valencia'nın kaçırdığı çok önemli bir pozisyon vardı.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Olmadı, dönen topta da Kitsiou beraberliği getirdi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Aslında maç berabere bitecekti ki Sagal'ın sorumsuzca yaptığı hareket ikinci sarı karttan kırmızıyı getirdi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Bu dakikadan sonra tüm kontrol ve pozisyonlar F.Bahçe'nin lehineydi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Dönen toplar, yakalanan pozisyonlar, galibiyet golü, ha geldim ha geleceğim diyordu ki uzatmaların ilk dakikasında Valencia, F.Bahçe'nin umutlarını tekrar canlandırıverdi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

F.Bahçe'nin mevcut oyuncuları içinde en meziyetli santrforu tartışmasız Valencia'dır.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

O galibiyet golünü atacak pek az golcü var.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Çaprazdan, dar açıdan tam köşeye vurabilmek, vuruş tekniği açısından herkesin harcı değil.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in belli pozitif yanları var.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı

Fizik kondisyonu iyi, duruşu sakin ve genel olarak objektif olmaya çalışıyor.

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