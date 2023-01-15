TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Son haftalarda aldığı dengesiz sonuçlar ile liderliği kaybeden Fenerbahçe, son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olmuştu.
Son haftalarda aldığı dengesiz sonuçlar ile liderliği kaybeden Fenerbahçe, son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip Gaziantep FK deplasmanından 3 puan ile dönmenin peşinde.
Fenerbahçe, alacağı galibiyetle zirveye tutunmak istiyor.
Sarı-lacivertli ekibin transfer çalışmaları da sürüyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimden özellikle stoper, sağ bek ve forvet hattına takviye istedi.
Kanarya'da orijini sağ bek olan futbolcu bulunmuyor.
Bu bölgede Bright Osayi-Samuel forma giyiyor.
Sarı-lacivertliler devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Hedefte Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı var.
Haji Wright görüşmelerinde Bünyamin için de pazarlıklar başladı.
22 yaşındaki futbolcu sezon başında da gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.
Dinamik bir oyuncu olan Bünyamin iki ayağını da etkili kullanıyor.
Hücuma katkısı yüksek.
31 Mayıs 2000'de Samsun'da dünyaya gelen Bünyamin, 2011 yılında Antalyagücü Spor'da futbola başladı.
Ardından Antalya 2003 Spor'a geçen Bünyamin, 2012'de Antalyaspor'un altyapısına katıldı ve 2018'de Akdeniz ekibinde profesyonel oldu.
A takım ile ilk resmi maçına 29 Ekim 2019'de Niğde Anadolu ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıkan Bünyamin forma şansı buldu.
2019/2020'de Göztepe karşısında 46. dakikada Fredy'nin yerine oyuna girerek ilk kez Süper Lig'de oynayan genç oyuncu bu maçtan sonraki 7 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkıp hepsinde 90 dakikayı tamamladı.
Futsal U19 Milli Takımı'nda 13 kez forma giyen Bünyamin Balcı, Futsal A Milli Takımı'na da 7 kez davet edildi.
Bünyamin, çıktığı 17 resmi maçta 2 asist ile skora katkı sağladı.
Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.