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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe gözünü sağ bek bölgesine çevirdi. Samet Akaydın hamlesiyle kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler Süper Lig'in yıldız oyuncusu için kulübüyle pazarlıklara başladı. İşte transferin detayları... (FB TRANSFER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Son haftalarda aldığı dengesiz sonuçlar ile liderliği kaybeden Fenerbahçe, son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Sarı-lacivertli ekip Gaziantep FK deplasmanından 3 puan ile dönmenin peşinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Fenerbahçe, alacağı galibiyetle zirveye tutunmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Sarı-lacivertli ekibin transfer çalışmaları da sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimden özellikle stoper, sağ bek ve forvet hattına takviye istedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Kanarya'da orijini sağ bek olan futbolcu bulunmuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Haji Wright görüşmelerinde Bünyamin için de pazarlıklar başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

22 yaşındaki futbolcu sezon başında da gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Dinamik bir oyuncu olan Bünyamin iki ayağını da etkili kullanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Hücuma katkısı yüksek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

31 Mayıs 2000'de Samsun'da dünyaya gelen Bünyamin, 2011 yılında Antalyagücü Spor'da futbola başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Ardından Antalya 2003 Spor'a geçen Bünyamin, 2012'de Antalyaspor'un altyapısına katıldı ve 2018'de Akdeniz ekibinde profesyonel oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

A takım ile ilk resmi maçına 29 Ekim 2019'de Niğde Anadolu ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıkan Bünyamin forma şansı buldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

2019/2020'de Göztepe karşısında 46. dakikada Fredy'nin yerine oyuna girerek ilk kez Süper Lig'de oynayan genç oyuncu bu maçtan sonraki 7 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkıp hepsinde 90 dakikayı tamamladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi!

Futsal U19 Milli Takımı'nda 13 kez forma giyen Bünyamin Balcı, Futsal A Milli Takımı'na da 7 kez davet edildi.

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