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Jorge Jesus: İnanmaya devam edeceğiz

Fenerbahçe bu akşam Gaziantep ile kritik bir maça çıkacak. Karşılaşma öncesinde Jorge Jesus oyuncularına seslendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 11:41
Jorge Jesus: İnanmaya devam edeceğiz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de bugün oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına seslendi.

"HEDEFE İNANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ligde yeniden bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini belirten Portekizli teknik adam, "Bize her zaman destek veren taraftarlarımız son haftalarda aldığımız sonuçlarla üzdük. Lig uzun bir maraton, önümüze bakacağız. Hedeflerimize inanmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak ve yeniden liderliği almak için aynı birliktelikle, her zamankinden daha fazla çalışarak, kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre ligde geçen hafta Galatasaray derbisinde 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle şu anda sarı-kırmızılıların 7 puan gerisinde yer alıyor.
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