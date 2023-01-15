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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan 2 sürpriz tercih!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan Gaziantep FK maçı kadrosunda 2 sürpriz tercih geldi. Deneyimli hoca, Gustavo Henrique ve Miha Zajc'a maç kadrosunda yer vermedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 18:34
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan 2 sürpriz tercih!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Teknik direktör Jorge Jesus, yeni transfer Samet Akaydin'i ilk 11'de tercih ederken ilk 11'i şu isimlerden oluşturdu; Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin ilk 11'de yer aldı.

ZAJC VE GUSTAVO HENRIQUE KADRODA YOK
Öte yandan Fenerbahçe'de Gaziantep'e götürülen Miha Zajc ve Gustavo Henrique kadroya alınmadı.

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