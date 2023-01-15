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Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! Jesus Gaziantep FK maçı 11'ini belirledi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray kazanınca Kanarya için Gaziantep deplasmanında Kanarya için tek bir ihtimal kaldı. O da zorlu maçtan 3 puanı almak. İşte zorlu maç öncesi Jesus'un 11'i... (FB HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! Jesus Gaziantep FK maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de geçen hafta derbi maçta Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, Gaziantepspor deplasmanında moral arıyor. Cuma günü oynayan Cimbom kazanınca puan farkı maç fazlasıyla 7'ye çıkmıştı. Kanarya bugün hata yapmayarak farkı tekrar 4'e indirmek için sahada olacak. Teknik direktör Jorge Jesus da öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi, bu karşılaşmadan mutlaka 3 puan almaları gerektiğini iletti. 7 haftadır kazanamayan Gaziantepspor işlerini zorlaştıracağını söyledi.


GÖZLER SAMET'TE
Ara transfer dönemi açılır açılmaz sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine bağlamıştı. Tecrübeli stoper, Gaziantep maç kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Jorge Jesus'tan forma bekleyecek.


İRFAN CAN CEZALI
Sarı lacivertlilerde bu maç öncesinde üç eksik bulunuyor. İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördüğü için cezalı. PFDK'dan 2 maç ceza almıştı. Joao Pedro ve Nazım Sangare'nin ise sakatlıkları devam ediyor.


5 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Gaziantep maçı öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Gustavo Henrique sarı kart sınırındaki oyuncular. Bugün kart görmeleri halinde Ümraniye'ye karşı yoklar.


FERDİ'YE GÜVENİYOR
Teknik direktör Jorge Jesus, Gaziantepspor deplasmanında en çok Ferdi Kadıoğlu'na güveniyor. Takımdaki birçok isim ortalama form düzeyinin altında. 23 yaşındaki futbolcu ise her zaman kendini hazır tutuyor.

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil, Jevtovic, Merkel, Sagal, Furkan, Veliu, Figueiredo

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Valencia, Batshuayi

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