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Fenerbahçe'de Enner Valencia Gaziantep FK maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı Enner Valencia'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Maça damga vuran Ekvatorlu golcü, karşılaşma sonrası konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 21:32
Fenerbahçe'de Enner Valencia Gaziantep FK maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini Enner Valencia'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Maça damga vuran Enner Valencia karşılaşma sonrası konuştu.

Valencia'nın sözleri;

Enner Valencia: "Bu maçın önemini biliyorduk. Bizim için çok önemli bir maçtı. Erken bir golle başladık. Maçın sonunda kazanmayı bildik. 3 puanla evimize dönüyoruz, bizim için en önemlisi bu."

"Çok fazla gol attığım için mutluyum. Bizim için en önemlisi takımın kazanması. Bu yolda sonuna kadar gitmek istiyoruz."

"Geleceğim Fenerbahçe'de! Şu anda şampiyonluğa odaklandım. Burada çok mutluyum." dedi.

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