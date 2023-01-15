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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Gaziantep FK maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerde zorlu maç öncesi teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 18:25 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 18:34
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Gaziantep FK maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus zorlu maç öncesi konuştu.

Jesus'un sözleri;

Jesus: "Zor bir maç olacak. İyi fikirleri olan, iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Zorlukların üstesinden gelmek için en iyi şekilde hazırlandık. Umarım çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtabiliriz. Bugün en önemli şey sahadan 3 puanla ayrılmak."

"Dünya Kupası için arada çok iyi hazırlandık. Gerçekten çok iyi çalıştık. Dünya Kupası için verilen aradan sonra, geçen hafta oynadığımız en önemli maçı kaybettik. Ama takımın performansını değerlendirirken sadece bu maça bakmıyorum. 20 küsür maça bakıyorum."

"Biz sahada her zaman daha iyi olmaya çalışıyoruz. Rakiplere saygı duyuyoruz. Ligin zor olduğunu bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yeni transferi hakkında konuşan Jesus, "Samet Türkiye futbolunu, ligini bilen bir oyuncu. Bugünkü rakibe karşı daha önce oynadı. Onların forvetlerini iyi tanıyor. Ona güvenim sonsuz. Biraz daha farklı özellikleri vardı. İyi bir maç çıkartacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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