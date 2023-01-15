Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Gaziantep FK galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı Valencia'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Jesus'un sözleri;

Jorge Jesus: "Kazanmak kolay değildi ama adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Harika oyunculara sahipler. Biri de Markovic. 19 yaşında Benfica'ya transfer etmiştim. 1 yıl sonra 40 milyon euro'ya Liverpool'a gitti. Uluslararası çok iyi oyuncuları var. Burada kazanmak kolay değil. Galibiyet önemli" dedi.

"ONU İSTEMİŞTİM"

Samet'in gösterdiği performansını yorumlayan Jesus, "Samet Akaydın bugün gösterdiği performansla onu neden istediğimi herkese gösterdi. Adana Demirspor maçının ardından onu istemiştim, başkanımız da transfer etti." dedi.

"KATKI VERECEK OYUNCULAR İSTİYORUZ"

Transfer hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Transfer dönemi geldiğinde, hocaların en büyük amacı elinde olan oyuncuları elinde tutmaktır. Transfer her zaman planlarımızda oluyor, önümüze fırsat çıktığında takıma katkı verecek oyuncuları transfer etmek isteriz." ifadelerini kullandı.