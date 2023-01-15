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FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro oynayamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 16:59 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 17:00
FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil, Jevtovic, Merkel, Sagal, Furkan, Veliu, Figueiredo

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Valencia, Batshuayi

İRFAN CAN GÖREV ALAMAYACAK

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can'ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da forma giyemeyecek.



5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20'nci haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında konuk olacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia, Michy Batshuayi."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gaziantep FK maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, Crespo, Valencia, Batshuayi, King."

ASpor CANLI YAYIN

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