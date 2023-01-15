FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Fenerbahçe'de artık puan kaybına tahammül kalmadı. Galatasaray derbisini 3-0 kaybeden Fenerbahçe için Gaziantep deplasmanı büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe'de artık puan kaybına tahammül kalmadı. Galatasaray derbisini 3-0 kaybeden Fenerbahçe için Gaziantep deplasmanı büyük önem taşıyor.
Özellikle önceki gün Galatasaray'ın Hatayspor'u 4-0'la geçmesi sonrası puan farkı bir anda 7'ye çıktı.
Bu sebepten, sarı-lacivertlilerin beraberlik lüksü bile ortadan kalktı.
Jorge Jesus'un ekibinin Gaziantep'ten mutlaka 3 puan çıkarması gerekiyor.
Ligin ilk yarısının son maçında Galatasaray ile puan farkının 6 ya da 7 olmasının psikolojik açıdan takıma zarar vermesinden korkuluyor.
Puan farkının 4'te kalması ve ligin ikinci yarısına moralli girmek adına Gaziantep deplasmanından galibiyet hedefleniyor.
Sarı-lacivertlilerin geldiği noktada puan farkının bir anda bu noktaya çıkması da camiada moralleri bozdu.
Dünya Kupası arası öncesi Giresunspor maçına çıkılırken 5 puanlık bir farka sahip olan Fenerbahçe, ligde sadece 5 maç sonra maç eksiğiyle Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü.
Ligde 35 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK mücadelesinden galip ayrılarak lider Galatasaray'la arasındaki 7 puanlık farkı düşürmek için çaba sarf edecek.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can'ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.
ARDA'YA FORMA ŞANSI
Milliyet'te yer alan habere göre Gaziantep deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak Fenerbahçe'de Arda Güler'in de Jorge Jesus tarafından görevlendirilmesi bekleniyor.
Son olarak Dünya Kupası arası öncesi Giresunspor maçında sadece 3 dakika süre alabilen 17 yaşındaki yıldızın, Gaziantep karşısında süre alacağı ifade edildi.
İlk 11'de olmasa bile genç yeteneğin maçın ikinci yarısında süre alması planlanıyor.
İrfan Can Kahveci'nin cezalı olması sebebiyle de Arda büyük önem kazanıyor.