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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımın genç yeteneği Arda Güler'le ilgili flaş bir karar aldı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 10:57
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Fenerbahçe'de artık puan kaybına tahammül kalmadı. Galatasaray derbisini 3-0 kaybeden Fenerbahçe için Gaziantep deplasmanı büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Özellikle önceki gün Galatasaray'ın Hatayspor'u 4-0'la geçmesi sonrası puan farkı bir anda 7'ye çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Bu sebepten, sarı-lacivertlilerin beraberlik lüksü bile ortadan kalktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Jorge Jesus'un ekibinin Gaziantep'ten mutlaka 3 puan çıkarması gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Ligin ilk yarısının son maçında Galatasaray ile puan farkının 6 ya da 7 olmasının psikolojik açıdan takıma zarar vermesinden korkuluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Puan farkının 4'te kalması ve ligin ikinci yarısına moralli girmek adına Gaziantep deplasmanından galibiyet hedefleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Sarı-lacivertlilerin geldiği noktada puan farkının bir anda bu noktaya çıkması da camiada moralleri bozdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Dünya Kupası arası öncesi Giresunspor maçına çıkılırken 5 puanlık bir farka sahip olan Fenerbahçe, ligde sadece 5 maç sonra maç eksiğiyle Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Ligde 35 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK mücadelesinden galip ayrılarak lider Galatasaray'la arasındaki 7 puanlık farkı düşürmek için çaba sarf edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can'ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

ARDA'YA FORMA ŞANSI

Milliyet'te yer alan habere göre Gaziantep deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak Fenerbahçe'de Arda Güler'in de Jorge Jesus tarafından görevlendirilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!

Son olarak Dünya Kupası arası öncesi Giresunspor maçında sadece 3 dakika süre alabilen 17 yaşındaki yıldızın, Gaziantep karşısında süre alacağı ifade edildi.

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