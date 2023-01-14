Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Süper Lig'de birkaç hafta öncesine kadar 5 puan önde olmasına rağmen bir anda 2. sıraya gerileyen ve son Galatasaray derbisinde de evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kadro sorgulanmaya başlandı.
Süper Lig'de birkaç hafta öncesine kadar 5 puan önde olmasına rağmen bir anda 2. sıraya gerileyen ve son Galatasaray derbisinde de evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kadro sorgulanmaya başlandı.
Bu sorgulama sadece futbol otoriteleri tarafından değil teknik patron Jorge Jesus tarafından da yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde yönetimle bir araya gelen transferler hakkında görüş bildiren Portekizli teknik adamın kadrosunda şans verdiği 3 isim için "Yeterli değil" ifadesini kullandığı bildirildi.