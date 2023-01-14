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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından lider Galatasaray'ın arkasında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Samet Akaydın'ın ardından bir de forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus 3 isim için flaş bir rapor sundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 09:45
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Süper Lig'de birkaç hafta öncesine kadar 5 puan önde olmasına rağmen bir anda 2. sıraya gerileyen ve son Galatasaray derbisinde de evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kadro sorgulanmaya başlandı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Bu sorgulama sadece futbol otoriteleri tarafından değil teknik patron Jorge Jesus tarafından da yapıldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Geçtiğimiz günlerde yönetimle bir araya gelen transferler hakkında görüş bildiren Portekizli teknik adamın kadrosunda şans verdiği 3 isim için "Yeterli değil" ifadesini kullandığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Takvim'in haberine göre bu 3 ismin ise kaleci Altay Bayındır, Osayi Samuel ve kiralık olarak kadroda bulunan Ezgjan Alioski olduğu ifade edildi.


Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Geçtiğimiz günlerde de yönetimin Altay Bayındır ile sözleşme uzatma görüşmelerini dondurduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Fenerbahçe'nin bu üç oyuncunun bölgesine takviye yapmasının söz konusu olduğu gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

ALTAY BAYINDIR BU SEZON NE YAPTI?

Altay Bayındır bu sezon toplamda 28 maçta sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Altay bu maçlarda kalesinde 31 gol gördü.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

24 yaşındaki file bekçisi bu sezon birçok maçta ise taraftarlar tarafından protesto edildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Altay'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Altay'ın güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

OSAYI SAMUEL BU SEZON NE YAPTI?

Tüm kulvarlarda 26 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Osayi Samuel bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Osayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

EZGJIAN ALIOSKI BU SEZON NE YAPTI?

Kuzey Makedon oyuncu bu sezon 20 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

Alioski bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 isim için flaş karar!

30 yaşındaki futbolcu sergilediği futbolla vasatı aşamadı.

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