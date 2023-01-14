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Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e vardı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için şehre vardı. Taraftarlardan teknik direktör Jorge Jesus'a ve futbolculara sevgi gösterisi geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 18:57
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e vardı!

Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçında kendi evinde Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor. Kritik maç için hazırlıklarını Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gelerek konaklayacağı otelde kampa girdi. Takımın kente gelişi sırasında havaalanında hazır bulunan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı ise Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolculara destek tezahüratlarında bulundu.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, ve Gustavo Henrique ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kamp kadrosunda Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Arda Güler, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi, King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Enner Valencia yer aldı. Yarın saat 19.00'da Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Olguncan ve Cem Özbay hakem üçlüsü yönetecek.

Gaziantep FK, ligde oynadığı 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Güneydoğu Anadolu temsilcisi topladığı 19 puanla 11. sırada yer alıyor.

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