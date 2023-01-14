Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon Fenerbahçe formasıyla dikkat çeken bir performansa imza atan Ferdi Kadıoğlu, bu kez de Alman ekibi Borussia Dortmund'u peşine taktı. Genç yıldız için önerilecek rakam da netleşti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 09:17
FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sezonun en beğenilen isimlerinden biri Ferdi Kadıoğlu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Milli futbolcu, forma giydiği karşılaşmalarda dikkat çeken bir grafik çizdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Ferdi Kadıoğlu sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Yükselen performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Alman devinin, kapıyı 15 milyon euro ile çalacağı iddia ediliyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Dortmund'un Ferdi'yi bir süredir izlettiği ve raporların olumlu olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026'ya kadar kontratı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Sağ ve sol bekte iyi bir grafik çizen 23 yaşındaki Kadıoğlu bu sezon 25 maçta görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Başarılı oyuncu ligde 2 asist gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus yönetimden sol bek ve forvet istedi! İşte 4 aday
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (14 Ocak 2023)
Eskişehir TOKİ kura çekilişi canlı izle (14 Ocak 2023)
Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle (14 Ocak 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dortmund Ferdi'nin peşinde! Önerecekleri rakam... Dortmund Ferdi'nin peşinde! Önerecekleri rakam... 09:17
Beşiktaş'a İsrailli maestro! Beşiktaş'a İsrailli maestro! 09:10
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! 09:06
Olay yorum! "Aksayan tek adam vardı..." Olay yorum! "Aksayan tek adam vardı..." 08:02
Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti 00:54
Manchester United Weghorst'u açıkladı! Manchester United Weghorst'u açıkladı! 00:54
Daha Eski
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:08
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:09
Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! 01:10
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:11
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:12
Flaş sözler! "Bir yanardağ ordusu gibiydi" Flaş sözler! "Bir yanardağ ordusu gibiydi" 07:32