FENERBAHÇE HABERLERİ - Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Önerecekleri rakam...

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sezonun en beğenilen isimlerinden biri Ferdi Kadıoğlu oldu.
Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sezonun en beğenilen isimlerinden biri Ferdi Kadıoğlu oldu.
Milli futbolcu, forma giydiği karşılaşmalarda dikkat çeken bir grafik çizdi.
Ferdi Kadıoğlu sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Yükselen performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.
Alman devinin, kapıyı 15 milyon euro ile çalacağı iddia ediliyor...
Dortmund'un Ferdi'yi bir süredir izlettiği ve raporların olumlu olduğu öğrenildi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026'ya kadar kontratı var.
Sağ ve sol bekte iyi bir grafik çizen 23 yaşındaki Kadıoğlu bu sezon 25 maçta görev yaptı.
Başarılı oyuncu ligde 2 asist gerçekleştirdi.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı.
Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.
2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi.
2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 7 maça çıktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro...