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Samet Akaydin: İlk şampiyonluğum olacak

Samet, daha ilk günden iddiasını ortaya koydu; “Süper Lig’de ilk şampiyonluğum olacak. F.Bahçe’nin şampiyon olacağına inandım. Tereddütsüz tercih ettim” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
Samet Akaydin: İlk şampiyonluğum olacak

Fenerbahçe'nin ara dönemdeki ilk transfer bombası Samet Akaydın, sarı-lacivertli takıma gelir gelmez ayağının tozuyla açıklamalar yaptı ve iddialı konuştu. Samet, taraftarların sahada asla pes etmeyen ve hep mücadele veren bir oyuncu göreceğini belirtti. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan 28 yaşındaki stoper, "Bir o kadar da heyecanlıyım. Her futbolcunun hayali böyle büyük bir camiada oynamaktır. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

İNATÇIYIM
İnatçı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Samet "O oyuna katkı sağlayacağımı biliyorum. Hoca o özelliklerimi biliyor. Milli takımda da öyle oynadım. Üstesinden geleceğimi düşünüyorum" dedi. Tecrübeli oyuncu ayrıca "Süper Lig'de ilk şampiyonluğum olacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandım. Tereddütsüz tercih ettim. Bunu başarmayı çok istiyorum. İnşallah hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşırız" diyerek iddialarını ortaya koydu.

YABANCILIK ÇEKMEDİM
Kendime güveniyorum, savunmada güzel rekabet olacak. Çalışacağım, rekabetten kaçmadım yine kaçmayacağım. İnşallah kendimi gösteririm. Tanıştığım oyuncular vardı, İsmail, Altay, Arda... Güzel ortam var aile ortamı, hiç yabancılık çekmedim. İlk antrenmanım burada oynuyormuşum gibi hissettirdi.

ENSESİNDE BİTERİM!
Forvet oyuncusuna ensesinde hissettirmeyi seviyorum. Onu döndürmemeyi seviyorum, boğuşmayı seviyorum. Mücadeleyi bırakmam. Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama öz güvenim gitmez. Montella da sürekli söylerdi 'potansiyelin var, sınır koyma' derdi. Ben bunu prensip edindim, her zaman sınırlarımı aşmaya çalışıyorum."

İSTENMEK ÇOK ÖNEMLİ
Teknik direktörümüz Jorge Jesus'un beni istemesi çok önemliydi. Bu size kendinizi değerli hissettiriyor. Tercih edildiğiniz yere gitmek istiyorsunuz ve öz güveniniz daha da yükseliyor.

ÇOK SABIRSIZLANIYORUM
Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum, Onlar sahada her zaman asla pes etmeyen, savaşan, formanın hakkını veren bir Samet görecekler. Bana güvenen kimsenin güvenini boşa çıkarmadım. Sabırsızlanıyorum. İnşallah güzel olur.

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