Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç arasında geçen transfer görüşmelerine dair Sabah Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldı.
Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç arasında geçen transfer görüşmelerine dair Sabah Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldı.
"SÜREÇ YENİ DEĞİL"
Transfer dönemi gelip, son dört maçın üçü kaybedilince Fenerbahçe'nin "makine oyunu" gündemden düşüp, eski "kurtarıcı modeli", yani transfer gündeme geldi.
Dedikodular var elbette.
Ali Koç ile Jesus arasında takıma yapılacak takviyelerle ilgili "düzeyli (!)" görüşmelerin de yaşandığı konuşuluyor.
Başkan 13 transfer yapıp, yine takviye isteyen tecrübeli hocaya kaşlarını kaldırarak bakmış…
Samet, "Kasım ayında iş imzaya kalmıştı" dedikten sonra sürecin yeni olmadığını öğreniyoruz.
"HOCA 4 TRANSFER İSTİYOR"
Jesus dört transfer istiyor; stoper, sol ayaklı sol bek, yaratıcı orta saha ve santrafor… Sanırım "kaşların kalkması" bu yüzden.
Sonuçta şampiyonluk hedefi var, gözünü karartmış bir başkan var ve bunun için bütçe oluşturmak zorunda.
Jesus ile ilk görüşmeler yapılırken, takım maliyetinin yükseleceğini belirttik. İddialı bir hoca, iyi takım da ister.
Çözümü saha içinde bulamadığında, oyuncunun becerisinden beklemek kadar doğalı yok.
Galatasaray yenilgisi yıpratıcıdır.
Tüm Fenerbahçeliler öfkeli konuştu ve bir sürü suçlu ilan ettiler. Bunlar normal.
Özellikle takım bölümünün normal karşılaması ve hazmetmeyi başarması lazım.
Altay üzerinde yoğunlaşıldı.
Muslera kurtardı, o yedi ve mağlubiyet geldi.
Esas eleştiriler bu kriterden oluyor. Altay son fotoğrafta olmasından tepkiyi çekiyor, halbuki kadrajda tüm takım var.
İkinci bölüm Kadıköy atmosferi.
Takım hiçbir şekilde tribünleri sahanın içine çekemedi.
Kaçan iki-üç pozisyon var. Tabela beraberliğe gelse daha farklı bir maç yaşanırdı.
"ANTEP MAÇI İLE YENİDEN"
Üçüncü; Gaziantep maçıyla birlikte "yeniden" diyeceklerdir. Beş maçın üçü kaybedildi, artık herkes ayağını denk alacak. Buna Jesus da dahil.
22 kişi ile oynayan, oyun gücü çok yüksek, her maç farklı kahramanlar çıkaran bir takım var. Eğer yeniden koşacaksa bunu taraftarı ile yapabilir.