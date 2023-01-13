Haberler Fenerbahçe Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Galatasaray'a 3-0 mağlup olurken, Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç arasında neler yaşanacağı merak ediliyordu. Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'de yaşanan dev zirveye ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 09:49
Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç arasında geçen transfer görüşmelerine dair Sabah Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldı.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

"SÜREÇ YENİ DEĞİL"
Transfer dönemi gelip, son dört maçın üçü kaybedilince Fenerbahçe'nin "makine oyunu" gündemden düşüp, eski "kurtarıcı modeli", yani transfer gündeme geldi.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Dedikodular var elbette.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Ali Koç ile Jesus arasında takıma yapılacak takviyelerle ilgili "düzeyli (!)" görüşmelerin de yaşandığı konuşuluyor.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Başkan 13 transfer yapıp, yine takviye isteyen tecrübeli hocaya kaşlarını kaldırarak bakmış…

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Samet, "Kasım ayında iş imzaya kalmıştı" dedikten sonra sürecin yeni olmadığını öğreniyoruz.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

"HOCA 4 TRANSFER İSTİYOR"
Jesus dört transfer istiyor; stoper, sol ayaklı sol bek, yaratıcı orta saha ve santrafor… Sanırım "kaşların kalkması" bu yüzden.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Sonuçta şampiyonluk hedefi var, gözünü karartmış bir başkan var ve bunun için bütçe oluşturmak zorunda.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Jesus ile ilk görüşmeler yapılırken, takım maliyetinin yükseleceğini belirttik. İddialı bir hoca, iyi takım da ister.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Çözümü saha içinde bulamadığında, oyuncunun becerisinden beklemek kadar doğalı yok.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Galatasaray yenilgisi yıpratıcıdır.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Tüm Fenerbahçeliler öfkeli konuştu ve bir sürü suçlu ilan ettiler. Bunlar normal.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Özellikle takım bölümünün normal karşılaması ve hazmetmeyi başarması lazım.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Altay üzerinde yoğunlaşıldı.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Muslera kurtardı, o yedi ve mağlubiyet geldi.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Esas eleştiriler bu kriterden oluyor. Altay son fotoğrafta olmasından tepkiyi çekiyor, halbuki kadrajda tüm takım var.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

İkinci bölüm Kadıköy atmosferi.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Takım hiçbir şekilde tribünleri sahanın içine çekemedi.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

Kaçan iki-üç pozisyon var. Tabela beraberliğe gelse daha farklı bir maç yaşanırdı.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

"ANTEP MAÇI İLE YENİDEN"
Üçüncü; Gaziantep maçıyla birlikte "yeniden" diyeceklerdir. Beş maçın üçü kaybedildi, artık herkes ayağını denk alacak. Buna Jesus da dahil.

Gürcan Bilgiç Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...

22 kişi ile oynayan, oyun gücü çok yüksek, her maç farklı kahramanlar çıkaran bir takım var. Eğer yeniden koşacaksa bunu taraftarı ile yapabilir.

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