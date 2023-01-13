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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İngilizlerin efsane futbolcularından Sol Campbell, Antalya'da katıldığı bir organizasyonda Türk futbolu üzerine konuştu. Campbell, Fenerbahçe'den teklif aldığını da itiraf etti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 12:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

İngiliz futbolunun unutulmaz savunma oyuncusu eski Arsenalli futbolcu Sol Campbell, yıllar önce Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu ancak son anda bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

İngiltere Milli Takımı formasını, 1996-2007 yıllarında 73 kez giyen ve 3 sefer de kaptan olarak sahaya çıkan Campbell, WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu için geldiği Antalya'da soruları cevapladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın eski stoperi Sol Campbell, Türk futbolunu yakından takip ettiğini ve yıllar önce Fenerbahçe ile yollarının kesiştiğini bildirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

Premier Lig'de forma giyerken Türkiye Ligi'nde oynamayı düşündüğünü açıklayan Campell, şöyle konuştu:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'ye çok yakındım. Yanlış hatırlamıyorsam bundan 20 yıl kadar önceydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe beni transfer etmek için çok istekliydi. Ben de hevesliydim ancak çıkan pürüzler yüzünden gerçekleşmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

Türkiye'de futbol oynamış İngiliz futbolcuların iyi izler bıraktığını belirten 48 yaşındaki eski futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

Les Ferdinand, Beşiktaş'ta oynamıştı. Müthiş, fantastik bir forvetti. Kısa bile olsa burada çok iyi hatıralar bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

Aynı zamanda Kevin Campbell de iyiydi. Daniel Sturridge de Trabzonspor'da başarılıydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

Türk futbolunda her zaman büyük bir coşku, tutku var. Türkiye'deki statları dolduran taraftarın futbol aşkı beni etkiledi. Herkes futbolu seviyor. Türkler tam bir futbol milleti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

A Milli Futbol Takımı'nın uzun süredir Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlardan uzak kalmasını da değerlendiren Campbell şunları kaydetti:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

Yeni ortak fikirler geliştirmek gerekiyor. Yurt dışındaki futbolcularla, Türkiye'de oynayan futbolculardan iyi bir karışım yapılırsa, geleneksellikle Avrupa futbol mantalitesini eritirseniz sağlam bir yapı elde edebilirsiniz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

Türkiye güçlü bir ülke. Gördüğüm kadarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun bütçe yönünden sorun yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

İyi bir sistem, iyi bir planlama ve tek hedef üzerinden gidilirse uluslararası başarılar da gelir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

Campbell, "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonunu dünya futbolu için fikirleri paylaşma, geçmişi ve geleceği konuşma için çok önemli bulduğunu da sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

1992-2001 yılları arasında Tottenham forması giyen Sol Campbell, 2001-2006 yılları arasında Arsenal ile oldukça başarılı bir dönem geçirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

2002 ve 2004'te Premier Lig şampiyonlukları yaşayan Sol Campbell, 2006'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile finalde mücadele etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!

2006 sonrasında Portsmouth, Notts Country, kısa süreliğine yeniden Arsenal ve Newcastle United maceraları yaşayan Sol Campbell, 2011'de futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

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