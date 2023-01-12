Vedat Muriqi'den transfer itirafı! "Fenerbahçe'den sonra..."

Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Vedat Muriqi, gösterdiği başarılı performansın ardından Lazio'ya transfer olmuştu. Burada beklentilerin uzağında kalan Muriqi daha sonra Mallorca'nın yolunu tutmuştu.

İspanya'da başarılı performans sergileyen Muriqi'nin adı birçok takımla anılmaya başlarken, Marca'ya verdiği röportajda transferine dair konuştu.

Mallorca'dan ayrılmayı düşünmediğini belirten Muriqi, ancak takımının kendisini göndermek isterse bunun gerçekleşebileceğini belirtti.

Kosovalı golcü 'Mallorca'da futbolu bırakmak ister misin?' sorusuna ise, "Evet. Burayı gerçekten seviyorum. Ailem burada çok rahat. Bazen aileni kendinden daha fazla düşünmen gerekir. Ben de bunu yapıyorum. Bu benim için de iyi. Çünkü Fenerbahçe'den sonra Lazio'ya gittiğimde kötü bir deneyim yaşadım ve bunun tekrarlanmasını istemiyorum." dedi.