TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Fenerbahçe ara transfer dönemine hareketli bir giriş yaptı.
Fenerbahçe ara transfer dönemine hareketli bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler ilk hamlesini savunma hattına gerçekleştirdi.
Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydin ile sözleşme imzalandı.
Kanarya 3.5+1 yıllık kontrat yaptığı transfer için Akdeniz ekibine 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Stoper hattını güçlendiren Fenerbahçe transferde durmayacak.
Sezonun ikinci yarısına iddialı başlamak isteyen sarı-lacivertlilerde eksik bölgelere yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da sıra sol bek mevkisine geldi.
Al Ahli'den kiralanan Alioski, beklenen performansını gösteremeyince gözden düştü.
Teknik direktör Jorge Jesus, Makedon futbolcuyu rotasyonda düşünmüyor.
Alioski ile sözleşme feshi için temaslarda bulunan Kanarya'da sol bek listesi şekillenmeye başladı.
KRISTIANSEN HEDEFTE!
A Spor'un haberine göre; Sol bek mevkisi için arayışlarda bulunan Fenerbahçe, Victor Kristiansen'i gündemine aldı.
Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren Kanarya, 20 yaşındaki sol bek için girişimlerde bulunuyor.
Kopenhag'da forma giyen Danimarkalı oyuncu için şartlar zorlanacak.
Victor Kristiansen bu sezon Kopenhag'da 15 karşılaşmada forma giydi.
Bu maçlarda 1 gol kaydetti.
1 de asist yaptı.
Sol bek mevkisinin haricinde orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
Danimarkalı oyuncu, ülkesinin U21 takımında 8 müsabakada sahaya çıktı.
Kopenhag ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.