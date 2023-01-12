Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde önceliği savunma hattına verdi. Stoper bölgesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ile güçlendiren Kanarya'da gözler sol bek mevkisine çevrildi. Bir süredir temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, aradığı ismi Danimarka'da buldu. Kopenhag'ın 20 yaşındaki genç yıldız adayı için girişimler başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 20:42
TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Fenerbahçe ara transfer dönemine hareketli bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Sarı-lacivertliler ilk hamlesini savunma hattına gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydin ile sözleşme imzalandı.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Kanarya 3.5+1 yıllık kontrat yaptığı transfer için Akdeniz ekibine 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Stoper hattını güçlendiren Fenerbahçe transferde durmayacak.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Sezonun ikinci yarısına iddialı başlamak isteyen sarı-lacivertlilerde eksik bölgelere yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da sıra sol bek mevkisine geldi.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Al Ahli'den kiralanan Alioski, beklenen performansını gösteremeyince gözden düştü.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Teknik direktör Jorge Jesus, Makedon futbolcuyu rotasyonda düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Alioski ile sözleşme feshi için temaslarda bulunan Kanarya'da sol bek listesi şekillenmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

KRISTIANSEN HEDEFTE!
A Spor'un haberine göre; Sol bek mevkisi için arayışlarda bulunan Fenerbahçe, Victor Kristiansen'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren Kanarya, 20 yaşındaki sol bek için girişimlerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Kopenhag'da forma giyen Danimarkalı oyuncu için şartlar zorlanacak.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Victor Kristiansen bu sezon Kopenhag'da 15 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Bu maçlarda 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Sol bek mevkisinin haricinde orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek

Danimarkalı oyuncu, ülkesinin U21 takımında 8 müsabakada sahaya çıktı.

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