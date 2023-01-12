Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllarda Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'yi, yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa'nın önemli kulüplerine satmıştı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllarda Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'yi, yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa'nın önemli kulüplerine satmıştı.
Bunun son örneği, geçtiğimiz yaz yaşanmıştı. Kanarya, Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satmıştı.
Fenerbahçe, 3 milyon euroya aldığı Kim Min-Jae'yi sadece 1 sezon oynatmış ve yıldız oyuncuyu 18 milyon euro + bonuslar karşılığında İtalyan temsilcisine göndermişti.
Fenerbahçe, Napoli başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri için cazibe merkezi olmuş durumda.
Öyle ki Kim Min-Jae, Napoli'de de başarılı performansına devam etti ve adını, Manchester United'ın transfer listesine yazdırdı. Koreli oyuncunun şu anda transfermarkt değeri 35 milyon euro civarında ve Napoli, oyuncusunu 50 milyon eurodan aşağı göndermek istemiyor.
SIRA ARDA GÜLER'DE
Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği altyapısından transfer olan 17 yaşındaki Arda Güler de, Napoli'nin radarındaydı.
Teknik Direktör Luciano Spaletti'nin, Arda'yı ilgiyle takip ettiği ve Fenerbahçe'yi izlemesi için sürekli scout gönderdiği biliniyor.
Bununla beraber Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin de, Arda için aylar süren bekleyişin ardından karar verdiği öğrenildi.
RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR
Napoli, şimdiye dek Arda için Fenerbahçe'ye resmi teklifle bulunmamıştı ancak Cristiano Giuntoli, Fenerbahçe ile müzakere yapmaya geliyor.
İtalyan Corriere dello Sport'a konuya ilişkin yer alan haberde, şu bilgiler okuyuculara aktarıldı:
"Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco, geçmişte Hajduk, Famalicao, Steua Bükreş, PAOK gibi takımlarda çalıştı. Fenerbahçe'nin transfer hamleleri ve görüşmeleri, 2020 yazında Roma'nın da aklında olan ancak transferi gerçekleşmeyen bu menajerin etrafında dönüyor.
Arda Güler ve Napoli arasındaki transfer görüşmelerinde de, Fenerbahçe adına müzakereleri Mario Branco yönetecek.
Ofansif orta saha oyuncusu 17 yaşında, sol ayaklı. Süper Lig'de 2 gol, Avrupa Ligi'nde 1 gol attı. Jorge Jesus tarafından yönetilen Fenerbahçe'nin oyuncusu.
Giuntoli, birkaç aydır Arda'yı takip ediyor. Arda içn Aksiyon alan ilk kulüp, Napoli olacak. Arda için artan transfer rekabetinde, oyuncuya daha önce ilgi duyduğu için avantajlı konumda bulunuyor.
Paris Saint Germain ve Tottenham bile, Arda Güler'in zaman içindeki gelişiminden etkilendi.
Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'da doğdu. 10 milyon euro civarında bir maliyeti bulunuyor.
Napoli'nin hedefi şu: Napoli, önümüzdeki yaz kadrosuna katacak şekilde şimdiden anlaşmak istiyor.
Böylece, Arda'nın sezon sonuna kadar performansı yükselse dahi, Paris Saint Germain ve Tottenham'ın manevra alanını kapatıyor.
Arda'nın 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi var.
Türk futbolunun en umut verici yeteneği olarak kabul ediliyor.