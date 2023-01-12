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Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Fenerbahçe 17 yaşındaki starı Arda Güler için, İtalya Serie A devi Napoli 'resmen' teklif yapmaya geliyor. İtalyan Corriere dello Sport'a göre Arda Güler transferi için Napoli Sportif Direktörü Giuntoli, görüşmelere başlayacak. Fenerbahçe cephesinde ise Giuntoli ile müzakereleri, Sportif Direktör Mario Branco üstlenecek. İşte transferin ayrıntıları ve Napoli'nin, Arda Güler için olası ödemeyi planladığı bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:22
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllarda Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'yi, yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa'nın önemli kulüplerine satmıştı.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Bunun son örneği, geçtiğimiz yaz yaşanmıştı. Kanarya, Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satmıştı.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Fenerbahçe, 3 milyon euroya aldığı Kim Min-Jae'yi sadece 1 sezon oynatmış ve yıldız oyuncuyu 18 milyon euro + bonuslar karşılığında İtalyan temsilcisine göndermişti.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Fenerbahçe, Napoli başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri için cazibe merkezi olmuş durumda.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Öyle ki Kim Min-Jae, Napoli'de de başarılı performansına devam etti ve adını, Manchester United'ın transfer listesine yazdırdı. Koreli oyuncunun şu anda transfermarkt değeri 35 milyon euro civarında ve Napoli, oyuncusunu 50 milyon eurodan aşağı göndermek istemiyor.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

SIRA ARDA GÜLER'DE
Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği altyapısından transfer olan 17 yaşındaki Arda Güler de, Napoli'nin radarındaydı.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Teknik Direktör Luciano Spaletti'nin, Arda'yı ilgiyle takip ettiği ve Fenerbahçe'yi izlemesi için sürekli scout gönderdiği biliniyor.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Bununla beraber Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin de, Arda için aylar süren bekleyişin ardından karar verdiği öğrenildi.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR
Napoli, şimdiye dek Arda için Fenerbahçe'ye resmi teklifle bulunmamıştı ancak Cristiano Giuntoli, Fenerbahçe ile müzakere yapmaya geliyor.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

İtalyan Corriere dello Sport'a konuya ilişkin yer alan haberde, şu bilgiler okuyuculara aktarıldı:

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

"Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco, geçmişte Hajduk, Famalicao, Steua Bükreş, PAOK gibi takımlarda çalıştı. Fenerbahçe'nin transfer hamleleri ve görüşmeleri, 2020 yazında Roma'nın da aklında olan ancak transferi gerçekleşmeyen bu menajerin etrafında dönüyor.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Arda Güler ve Napoli arasındaki transfer görüşmelerinde de, Fenerbahçe adına müzakereleri Mario Branco yönetecek.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Ofansif orta saha oyuncusu 17 yaşında, sol ayaklı. Süper Lig'de 2 gol, Avrupa Ligi'nde 1 gol attı. Jorge Jesus tarafından yönetilen Fenerbahçe'nin oyuncusu.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Giuntoli, birkaç aydır Arda'yı takip ediyor. Arda içn Aksiyon alan ilk kulüp, Napoli olacak. Arda için artan transfer rekabetinde, oyuncuya daha önce ilgi duyduğu için avantajlı konumda bulunuyor.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Paris Saint Germain ve Tottenham bile, Arda Güler'in zaman içindeki gelişiminden etkilendi.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'da doğdu. 10 milyon euro civarında bir maliyeti bulunuyor.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Napoli'nin hedefi şu: Napoli, önümüzdeki yaz kadrosuna katacak şekilde şimdiden anlaşmak istiyor.

Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Böylece, Arda'nın sezon sonuna kadar performansı yükselse dahi, Paris Saint Germain ve Tottenham'ın manevra alanını kapatıyor.

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