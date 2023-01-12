Napoli Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi yapmaya geliyor! Mario Branco yönetecek

Öyle ki Kim Min-Jae, Napoli'de de başarılı performansına devam etti ve adını, Manchester United'ın transfer listesine yazdırdı. Koreli oyuncunun şu anda transfermarkt değeri 35 milyon euro civarında ve Napoli, oyuncusunu 50 milyon eurodan aşağı göndermek istemiyor.