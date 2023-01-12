Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Kanarya transferde hız kesmeden devam ediyor. Samet Akaydin ile savunma takviyesi yapan Fenerbahçe, forvet transferi için kolları sıvadı. Fransız basınının iddiasına göre sarı-lacivertli ekip önemli bir anlaşmaya varmak üzere. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Fenerbahçe stoper sorununu Samet Akaydin ile çözdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Ancak Kanarya transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Sırada forvet var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Joao Pedro'nun sakatlığı ve Enner Valencia'nın sezon sonu bitecek kontratı nedeniyle bir santrfor takviyesi için düğmeye basıldı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Fransız basınından derlediği habere göre, sarı-lacivertlilerin Marsilya'da forma giyen 34 yaşındaki Alexis Sanchez'i gündemine aldığını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Marsilya'nın kapısını çalacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Şili'li yıldız bu sezon 8 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

LİMİT MÜJDESİ

Bir diğer iddia ise Portekiz'den geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Abola, sarı-lacivertlilerin Jesus'un isteği ile Fran Navarro ile ilgilendiğini yazdı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Gil Vicente yıldız golcüsünü düşük bir ücrete bırakmak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Fenerbahçe'nin de iyi bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 karşılaşmaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

10 kez gol sevinci yaşadı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Öte yandan TFF'den harcama limiti müjdesi geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Fenerbahçe, 1 milyar 587 milyon lira ile en çok harcama limiti olan kulüp oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Alexis Sanchez kariyerinde Barcelona, Arsenal, Manchester United, İnter gibi devlerde forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Şilili golcü; 644 maçta 188 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

142 tane de asist gerçekleştirdi.

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