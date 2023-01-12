FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Fenerbahçe iddiası: Yıldız golcüye teklif yapacaklar

Fenerbahçe stoper sorununu Samet Akaydin ile çözdü.
Fenerbahçe stoper sorununu Samet Akaydin ile çözdü.
Ancak Kanarya transfer çalışmaları sürüyor.
Sırada forvet var.
Joao Pedro'nun sakatlığı ve Enner Valencia'nın sezon sonu bitecek kontratı nedeniyle bir santrfor takviyesi için düğmeye basıldı...
Fransız basınından derlediği habere göre, sarı-lacivertlilerin Marsilya'da forma giyen 34 yaşındaki Alexis Sanchez'i gündemine aldığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Marsilya'nın kapısını çalacağı kaydedildi.
Şili'li yıldız bu sezon 8 gol kaydetti.
LİMİT MÜJDESİ
Bir diğer iddia ise Portekiz'den geldi.
Abola, sarı-lacivertlilerin Jesus'un isteği ile Fran Navarro ile ilgilendiğini yazdı...
Gil Vicente yıldız golcüsünü düşük bir ücrete bırakmak istemiyor.
Fenerbahçe'nin de iyi bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 karşılaşmaya çıktı.
10 kez gol sevinci yaşadı...
Öte yandan TFF'den harcama limiti müjdesi geldi.
Fenerbahçe, 1 milyar 587 milyon lira ile en çok harcama limiti olan kulüp oldu.
Alexis Sanchez kariyerinde Barcelona, Arsenal, Manchester United, İnter gibi devlerde forma giydi.
Şilili golcü; 644 maçta 188 kez fileleri havalandırdı.
142 tane de asist gerçekleştirdi.
Alexis Sanchez 152 kez Şili Milli Takımı forması giydi.
Bu maçlarda 50 golü bulunuyor.