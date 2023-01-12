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Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde bir süredir eleştiri oklarının hedefi olan Altay Bayındır, Galatasaray derbisinde yediği goller sonrası taraftarlar tarafından da ıslıklanmıştı. Galatasaray derbisinin ardından Altay Bayındır'ın, Fenerbahçe ile yaptığı 'kontrat yenileme görüşmelerinin' de tıkandığı kaydedilirken, konuya ilişkin Fenerbahçe yönetiminden açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:47
Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Sezona kötü başlayan ve peş peşe yediği hatalı gollerden sonra ağır eleştiriler almasıyla birlikte son Galatasaray maçının ardından tribünle bağı iyice kopma noktasına gelen Altay Bayındır, zor günler geçiriyor.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Fenerbahçe yöneticileri, Altay Bayındır ile bir kriz yaşanmadığını ve yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirtseler dahi çıkan "Görüşmeler tıkandı, Altay gidecek yabancı kaleci gelecek" dedikoduları genç eldivenin moralini oldukça bozmuş durumda.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI
Hürriyet' e konuşan Fenerbahçe yöneticileri, "Altay bizim için sıradan bir kaleci değil, takımımızın kaptanı.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Bu iddialar ona ve takıma zarar veriyor.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Bu sezon formsuz olsa da biz onun toparlanıp eski çizgisini yakalayacağından eminiz.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Yolları ayırma gibi bir düşünce de kesinlikle yok." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

İSTATİSTİKTE ZİRVEDE
Kaleci Altay Bayındır eleştirilmesine rağmen Süper Lig'de 'gol yemeden maç bitirme' istatistiğinde hala ilk sırada yer alıyor...

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Sarı-lacivertli file bekçisi bu sezon ligde kaleyi koruduğu 8 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Altay'ı 7'şer maçla Muslera ile Volkan Babacan takip ediyor.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Trabzonspor'un bir numarası Uğurcan ise 6 karşılaşmada kalesini kapattı...

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Altay diğer 9 maçta ise kalesinde 20 gol gördü.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

ALTAY'DAN VAZGEÇİLMİYOR TRANSFERLER BİR MESAJ
Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır'dan da vazgeçmiyor.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Yönetim ilk iş olarak kaptanın sözleşmesini uzatmayı istiyor.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Bu sayede Altay'ın da tamamen saha içine odaklanması sağlanacak.

Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Kaleci transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılma planı da 24 yaşındaki file bekçisine, kendisine olan inancın bitmediği mesajını vermek.

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