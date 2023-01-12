Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır açıklaması! Transfer...

Sezona kötü başlayan ve peş peşe yediği hatalı gollerden sonra ağır eleştiriler almasıyla birlikte son Galatasaray maçının ardından tribünle bağı iyice kopma noktasına gelen Altay Bayındır, zor günler geçiriyor.
Sezona kötü başlayan ve peş peşe yediği hatalı gollerden sonra ağır eleştiriler almasıyla birlikte son Galatasaray maçının ardından tribünle bağı iyice kopma noktasına gelen Altay Bayındır, zor günler geçiriyor.
Fenerbahçe yöneticileri, Altay Bayındır ile bir kriz yaşanmadığını ve yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirtseler dahi çıkan "Görüşmeler tıkandı, Altay gidecek yabancı kaleci gelecek" dedikoduları genç eldivenin moralini oldukça bozmuş durumda.
FENERBAHÇE CEPHESİNDEN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI
Hürriyet' e konuşan Fenerbahçe yöneticileri, "Altay bizim için sıradan bir kaleci değil, takımımızın kaptanı.
Bu iddialar ona ve takıma zarar veriyor.
Bu sezon formsuz olsa da biz onun toparlanıp eski çizgisini yakalayacağından eminiz.
Yolları ayırma gibi bir düşünce de kesinlikle yok." ifadelerini kullandı.
İSTATİSTİKTE ZİRVEDE
Kaleci Altay Bayındır eleştirilmesine rağmen Süper Lig'de 'gol yemeden maç bitirme' istatistiğinde hala ilk sırada yer alıyor...
Sarı-lacivertli file bekçisi bu sezon ligde kaleyi koruduğu 8 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
Altay'ı 7'şer maçla Muslera ile Volkan Babacan takip ediyor.
Trabzonspor'un bir numarası Uğurcan ise 6 karşılaşmada kalesini kapattı...
Altay diğer 9 maçta ise kalesinde 20 gol gördü.
ALTAY'DAN VAZGEÇİLMİYOR TRANSFERLER BİR MESAJ
Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır'dan da vazgeçmiyor.
Yönetim ilk iş olarak kaptanın sözleşmesini uzatmayı istiyor.
Bu sayede Altay'ın da tamamen saha içine odaklanması sağlanacak.
Kaleci transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılma planı da 24 yaşındaki file bekçisine, kendisine olan inancın bitmediği mesajını vermek.
İŞTE F.BAHÇE'NİN ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇI
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Rizespor (ZTK)
Ümraniyespor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Adana Demirspor - Fenerbahçe