Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Samet Akaydin'in maliyeti...

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan 4.5 yıllığına kadrosuna kattığı Samet Akaydın'ın maliyeti ile ilgili taraftarların tepkisi sürüyor.



Yönetimin bu transfer için Adana Demirspor'a 4 eşit taksitte 3.7 milyon Euro'nun yanı sıra bonus olarak da 800 bin Euro ödeyeceği iddia ediliyor. 28 yaşındaki futbolcuya da yıllık 20 milyon liradan toplam 90 milyon lira ödeneceği öne sürülüyor.



Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli taraftarlar bu rakamlara sosyal medyada adeta isyan etti. 4.5 yıl sonunda toplam maliyeti 180 milyon lirayı bulacak futbolcu için daha uygun bedellere Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı ve Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha'yı örnek göstererek, "Yönetim yine transferde yanlış adım atmayı başardı" ifadelerini kullandı.



SOSYAL PATLAMA YAŞANDI

Taraftarlardan bazıları attığı tweetlerde "Aferin size de böyle bir transfer yapmak yakışırdı zaten bu sezonun affı yok umarım farkındasınızdır" derken, diğer bir Fenerbahçe taraftarı ise "Sen Abdülkerim'i alma, Tayyip Talha'yı alma, git Samet'e 4 milyon Euro ver. Bravo! dedi.