FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Süper Lig'de son haftalarda yara alan Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a kaybetti.
Süper Lig'de son haftalarda yara alan Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a kaybetti.
18. haftada evinde sarı-kırmızılı ekibi ağırlayan Kanarya, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Sarı-lacivertli ekip bu sezon 3 derbide de gol atamadı.
Kanarya, bu yenilgi ile beraber lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.
Sarı-lacivertli ekip devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor.
Fenerbahçe, transfer sezonu yeni başlamasına rağmen ezeli rakiplerine göre elini çabuk tuttu.
Kanarya, Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler bu transfer için Adana Demirspor'a 3-7 milyon euro ödedi.
F.Bahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin bu sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen İtalyan kanat oyuncusu Fabio Borini'nin peşinde olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede skorer bir kanat oyuncusu istediği iddia edildi.
F.Bahçe'de ara transfer döneminde elindeki yabancı oyunculardan ayrılan olursa Borini için resmi temaslar başlayacak.
EMRE MOR'U ALMIŞLARDI
Fenerbahçe bilindiği gibi sezon başında Karagümrük'ten Emre Mor'u 2 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, Emre transferi ile başlayan iyi ilişkileri Borini transferinde kullanmak istiyor.
Karagümrük'ün İtalyan sol kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.
Borini, 16 maçta forma şansı bulurken 9 gol ve 7 asiste imza attı.
Toplamda 16 gole katkıda bulundu.
Roma, Milan ve Liverpool gibi takımların formasını giyen tecrübeli oyuncu Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer oldu.
57 MAÇTA 34 GOLE KATKI VERDİ
Borini bu sezon müthiş bir çıkış yakaladı.
Fabio Borini, Süper Lig'de toplamda 57 karşılaşmada forma giydi.
İtalyan yıldız bu karşılaşmalarda 21 gol atarken 13 de asiste imza attı.
TRANSFER SEZONU BAŞLIYOR
Süper Lig'de kış transfer sezonu bugün resmi olarak başlıyor.
Kulüpler bugünden itibaren transferlerini resmi olarak açıklayabilecek.
Kış transfer sezonu 8 Şubat tarihinde sona erecek.