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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer eden Fenerbahçe'de, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Kanarya bu bağlamda, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda, Süper Lig'den transfer yapmaya hazırlanacak. Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmelerde, Jorge Jesus'un Fabio Borini'yi istediği kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:51
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Sarı-lacivertli ekip devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Fenerbahçe, transfer sezonu yeni başlamasına rağmen ezeli rakiplerine göre elini çabuk tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Kanarya, Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Sarı-lacivertliler bu transfer için Adana Demirspor'a 3-7 milyon euro ödedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

F.Bahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin bu sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen İtalyan kanat oyuncusu Fabio Borini'nin peşinde olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede skorer bir kanat oyuncusu istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

F.Bahçe'de ara transfer döneminde elindeki yabancı oyunculardan ayrılan olursa Borini için resmi temaslar başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

EMRE MOR'U ALMIŞLARDI

Fenerbahçe bilindiği gibi sezon başında Karagümrük'ten Emre Mor'u 2 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Fenerbahçe, Emre transferi ile başlayan iyi ilişkileri Borini transferinde kullanmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Karagümrük'ün İtalyan sol kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Borini, 16 maçta forma şansı bulurken 9 gol ve 7 asiste imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Toplamda 16 gole katkıda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Roma, Milan ve Liverpool gibi takımların formasını giyen tecrübeli oyuncu Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

57 MAÇTA 34 GOLE KATKI VERDİ

Borini bu sezon müthiş bir çıkış yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

Fabio Borini, Süper Lig'de toplamda 57 karşılaşmada forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

İtalyan yıldız bu karşılaşmalarda 21 gol atarken 13 de asiste imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus transfer kararını verdi! Fabio Borini'yi istiyor

TRANSFER SEZONU BAŞLIYOR

Süper Lig'de kış transfer sezonu bugün resmi olarak başlıyor.

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