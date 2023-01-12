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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin de bu mücadeleyi değerlendirerek sarı-lacivertli takımın Portekizli hocası Jorge Jesus'a eleştiriler yöneltti. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 07:51
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

ENDER BİLGİN - JORGE JESUS DA ELEŞTİRİLİR!

Fenerbahçe'nin son beş maçta üç yenilgi alması bardağı taşırdı. Üstelik bunlardan ikisi ezeli rakipler Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Aslında mesele liderin dört puan gerisine düşmek değil. Mesele sezonun ilk bölümündeki coşkulu, tempolu, üretken futbolun yerinde yeller esmesinde...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Mesele Jesus'un büyük maçlarda oynatmakta ısrar ettiği üçlü savunma kurgusunda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Bir türlü vazgeçemediği Gustavo ve Rossi gibi oyuncularda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Ve yine artık herkesin ezberlediği oyun planı ile bu plan işlemediğinde devreye B planı sokmamasında!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Gördüğünüz gibi iş dönüp dolaşıp Jesus'a geliyor. Peki, bu kadar övdüğümüz, başarılı işlerine şapka çıkardığımız hocaya ne oldu?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Fenerbahçe'de ne değişti? Fenerbahçe'de iki büyük sıkıntı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

İlki tempolu ve baskılı futboldan uzaklaşmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Çünkü Fenerbahçe önde pres yapmayıp, tempolu oynamayınca rakip için işler kolaylaşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Böyle olunca hücumda skor üretmek zorlaşıyor, savunmada ise rakipler defans arasına ve arkasına daha kolay sarkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Üstelik bireysel defolar da ortaya çıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

İkinci sıkıntı aslında ilkinin de sebebi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Portekizli hoca, her önemli teknik adam da olduğu gibi büyük bir egoya sahip.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Benimsediği oyun planından ve oyuncu grubundan vazgeçmiyor. Farklı planlara gerek duymuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Örneğin sezon başından beri set oyunu için seçenek üretmeye çalışmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Oysa kafasında farklı kurgular olsa, bazı oyuncuları dinlendirerek, başta Arda olmak üzere yeni isimlere şans verse...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Ve elbette takımın temposunu yeniden yükseltse...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus değerlendirmesi!

Jesus bunların hepsini yapabilecek beceriye sahip. Yapacak mı? Onu birlikte göreceğiz.

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