Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin o maçta kadroda

Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, Luan Peres'in sakatlığı sonrasında mutlaka savunmaya bir takviye yapmaları gerektiğini söylemişti. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için de yerli bir isim istemişti. Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi de Adana Demirspor'dan Samet Akaydın olmuştu. 28 yaşındaki stoper için Galatasaray da devreye girince rakamlar düşmemişti. Bir süre bekleyen Kanarya en uygun zamanda ikinci atağını yaptı ve Samet Akaydın'ı renklerine bağladı. Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella, önceki gün oynanan Başakşehir maçından sonra "Samet haftaya bizimle olmayacak" diyerek ateşi yakmıştı. Ardından 28 yaşındaki oyuncunun temsilcileri İstanbul'a gittiler. Görüşmelerin sonunda da Samet Akaydın kendisini Fenerbahçeli yapan kontratı imzaladı.



Samet Akaydın transferini sonuçlandıran Fenerbahçe, resmi açıklamayı akşam saatlerinde yaptı. KAP'a gönderilen bildiride "Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

ROTASYON 5'E ÇIKTI!

Kanarya'da Samet Akaydın transferi sonrasında stoper rotasyonu 5 kişiye çıktı. Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un düzenli oynattığı isimler. Luan Peres ise sakatlığı sebebiyle uzun süredir yoktu. Galatasaray derbisinde ilk defa kulübede oturdu. Serdar Akaydın'ın gelişiyle birlikte Jesus'un istediği gibi stoper sayısı 5'e ulaştı.



20 MAÇA UZAYACAK

Samet Akaydın, Fenerbahçe ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kontrat detaylarına göre 28 yaşındaki futbolcu 2025-26 sezonunda çubuklu formayı 20 defa giyerse artı 1 yıllık opsiyon maddesi otomatik olarak geçerli hale dönüşecek. Samet kariyerinin sonuna kadar sarı-lacivertli formayı üzerinde taşımak istiyor.



Süper Lig'de transfer dönemi 12 Ocak'ta açılıyor. Fenerbahçe, Gaziantepspor ile 15 Ocak'ta karşılaşacak. Samet Akaydın'ın bu mücadelede sarı-lacivertli ekibin maç kadrosunda olması bekleniyor. Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella da "Haftaya bizimle olmayacak" diyerek Samet Akaydın'ın transferini resmen açıklayan ilk isim olmuştu.