Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası birçok yorumcu, derbi mağlubiyetinin faturasını Jorge Jesus'a çıkardı. Bununla beraber Sabah spor yazarı Ömer Üründül de, Jorge Jesus'a dair çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 10:14
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Senelerdir yazarlık ve yorumculuk yapıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Futboldaki genel teknik bilgime güvenirim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Çoğu zaman skorlara bakmadan iddialı teşhislerde bulunurum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Teknik direktör Jesus, takımı iyi sonuçlar alırken medyada göklere çıkartılıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

O dönem kendisini eleştiren iki kişiden biriydim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Yaptığım eleştiriler asla Jesus'un kişiliğine değildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Sahadaki duruşunu, disiplinini, centilmenliğini, her zaman takdir ettim. Ama teknik açıdan, futbol mantığımla hiç bağdaşmayan iki önemli nokta vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

REAL MADRİD VE HIRVATİSTAN ÖRNEĞİ
Birincisi; sürekli rotasyon yapıp, kadro ile çok oynaması ve maç içinde de devamlı değişen isimlerle 4-5 hamle yapması.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Bir futbol takımının önemli hedeflere ulaşması için birinci şart kadro istikrarıdır.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Örnek verelim; Dünya devlerinden Real Madrid, 8 sene orta sahada Modric, Casemiro, Kroos 3'lüsü ile oynadı. Üstelik elinde güçlü ve derin kadroda birçok alternatif varken.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

(Real Madrid geçen senenin de La Liga ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonu.) Diğer örneği de Hırvatistan Milli Takımı'ndan verelim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Orta sahada senelerdir Modric, Brozovic ve Kovacic ile oynuyorlar. (2018'de Dünya ikincisi, 2022'de Dünya üçüncüsü oldular.)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

GÜNÜMÜZ FUTBOLUNDA BU HARAKİRİ YAPMAKTIR
İkinci eleştirim de; defans bloğunu, maçların başından itibaren çizgi halinde öne çıkarmak. Bu günümüz futbolunda rakiplere çok kolay pozisyonlar verip harakiri yapmaktır.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Bu tip bir taktik ancak mutlak bir gole ihtiyaç varken 75-80'inci dakikadan sonra uygulanabilir. Aslında üzerinde ısrarla durduğum bu iki önemli teknik hata, tesadüf skorlar yüzünden hiçbir zaman tartışılmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Ümraniye ve Karagümrük'ten Kadıköy'de toplam 7 gol yemek bir şey ifade etmiyor muydu!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

KENDİSİ 'BU RİSKİ BİLE BİLE ALIYORUM' DEDİ
Rennes maçlarında farklı yenilgiler gündemdeydi. Ama mucize eseri iki büyük geri dönüş (2-0'dan 2-2 ve 3-0'dan maçı 3-3'e getirdiler) medya da Jesus'u profesör yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Derbi öncesi son iki maçta F.Bahçe 4'lü defans oynadı. En başarılı isimler Osayi ile Ferdi'ydi. Derbide 3'lüye dönünce Ferdi'nin ve Osayi'nin hem ofansif hem de defansif yönleri olumsuz etkilendi. Bir de şöyle düşünelim; büyük bir hatayla maça başlamışsın, her an gol geliyorum diyor. Ama 30. dakikaya kadar da skorda denge var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Niye oyuncu ve düzen değişikliğine gitmeyip seyrediyorsun. Maç sonu köşemde de yazdım, Jesus'a derbi öncesi soruldu, "Niye bu defans bloğunu sürekli riskli oynatıyorsunuz" diye.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

"Ben bu riski bile bile alıyorum. Çünkü bu düzenle çok pozisyon bulup gol atıyorum" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

AMACIM HATALARDAN ERKEN DÖNÜLEBİLMESİ
Üç önemli maça bakalım; Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray... Yediği gol: 5, Attığı gol: 0, Kaybedilen puan: 8. Benim her teknik adam ve takım için bugüne kadar yaptığım erken ve iddialı eleştirilerde amacım, hatalardan dönülmesi için uyarmak, aynı şekilde yöneticilere de 'Aman dikkatli düşünün' demek.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst sonrası Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Transferler art arda geliyor...
İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova Sibel Can'la geçmişe gitti sosyal medya yıkıldı: "Çok iyiler"
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi!
İşte derbi galibiyetinin şifreleri! 3 puan böyle geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi!
Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
İkinci el konutta kampanya olacak mı?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Umut Bozok beklentinin altında kaldı Umut Bozok beklentinin altında kaldı 11:18
Troyes ile Marsilya saat kaçta? Troyes ile Marsilya saat kaçta? 11:17
Muslera açıklamalarda bulunuyor | CANLI Muslera açıklamalarda bulunuyor | CANLI 11:17
Miami Heat'ten rekor! 40'ta 40 attılar Miami Heat'ten rekor! 40'ta 40 attılar 11:09
Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? 11:07
PSG - Angers maçı saat kaçta? PSG - Angers maçı saat kaçta? 10:59
Daha Eski
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız... Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız... 10:57
Nice - Montpellier maçı saat kaçta? Nice - Montpellier maçı saat kaçta? 10:53
Lorient - Monaco maçı saat kaçta? Lorient - Monaco maçı saat kaçta? 10:46
Brest - Lille maçı saat kaçta? Brest - Lille maçı saat kaçta? 10:40
Nantes - Lyon maçı saat kaçta? Nantes - Lyon maçı saat kaçta? 10:34
Gözler onların üzerinde! İşte boşta olan yıldızlar Gözler onların üzerinde! İşte boşta olan yıldızlar 10:29