FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den Jorge Jesus eleştirisi! "Bu harakiri yapmaktır"

Derbi öncesi son iki maçta F.Bahçe 4'lü defans oynadı. En başarılı isimler Osayi ile Ferdi'ydi. Derbide 3'lüye dönünce Ferdi'nin ve Osayi'nin hem ofansif hem de defansif yönleri olumsuz etkilendi. Bir de şöyle düşünelim; büyük bir hatayla maça başlamışsın, her an gol geliyorum diyor. Ama 30. dakikaya kadar da skorda denge var.