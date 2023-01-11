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Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 13:25
Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pasla süren idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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