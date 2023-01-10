Kırmızı sorun!

Fenerbahçe'de kırmızı kart sendromu devam ediyor. Sezon başından bu yana 6 oyuncu kırmızı kart gördü. En son Trabzon'da Crespo çift sarıdan atılmıştı. Galatasaray karşısında İrfan Can Kahveci kızardı. İki kritik derbi de on kişi tamamlanamadı; 6 puan kaybedildi. Oyunculardaki disiplin eksiğinin sorumlusu olarak Jorge Jesus gösteriliyor. Daha sert uyarılar ve yaptırımlar kapıda...
Fenerbahçe'de kırmızı kart sendromu devam ediyor. Sezon başından bu yana 6 oyuncu kırmızı kart gördü. En son Trabzon'da Crespo çift sarıdan atılmıştı. Galatasaray karşısında İrfan Can Kahveci kızardı. İki kritik derbi de on kişi tamamlanamadı; 6 puan kaybedildi. Oyunculardaki disiplin eksiğinin sorumlusu olarak Jorge Jesus gösteriliyor. Daha sert uyarılar ve yaptırımlar kapıda...