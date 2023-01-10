Haberler Fenerbahçe Kırmızı sorun!

Kırmızı sorun!

Fenerbahçe'de kırmızı kart sendromu devam ediyor. Sezon başından bu yana 6 oyuncu kırmızı kart gördü. En son Trabzon'da Crespo çift sarıdan atılmıştı. Galatasaray karşısında İrfan Can Kahveci kızardı. İki kritik derbi de on kişi tamamlanamadı; 6 puan kaybedildi. Oyunculardaki disiplin eksiğinin sorumlusu olarak Jorge Jesus gösteriliyor. Daha sert uyarılar ve yaptırımlar kapıda...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
Kırmızı sorun!
Fenerbahçe'de kırmızı kart sendromu devam ediyor. Sezon başından bu yana 6 oyuncu kırmızı kart gördü. En son Trabzon'da Crespo çift sarıdan atılmıştı. Galatasaray karşısında İrfan Can Kahveci kızardı. İki kritik derbi de on kişi tamamlanamadı; 6 puan kaybedildi. Oyunculardaki disiplin eksiğinin sorumlusu olarak Jorge Jesus gösteriliyor. Daha sert uyarılar ve yaptırımlar kapıda...
DİĞER
Bir zamanlar Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... Zeynep Koçak'ın son hali şoke etti! "Bu sen olamazsın"
Yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan mest eden hareket!
Jesus görüşme odasına! Tedbir ve transfer...
Weghorst giderse o gelecek! Menajeri Beşiktaş'a önerdİ
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella'dan Samet açıklaması! F.Bahçe'ye gidecek mi?
Portekizli stoper F.Bahçe'yi bekliyor! Takımda mutsuz
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İstanbul İSKİ su kesintisi olan ilçeler (10 Ocak 2023)
Adana TOKİ kura çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Sahada savaşan tek oyuncu vardı" Olay sözler! "Sahada savaşan tek oyuncu vardı" 07:29
Abdullah Avcı'dan istifa sinyali Abdullah Avcı'dan istifa sinyali 01:30
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:27
Toroğlu yorumladı! Avcı istifa sinyali mi verdi? Toroğlu yorumladı! Avcı istifa sinyali mi verdi? 01:17
Montella'dan Samet açıklaması! F.Bahçe'ye gidecek mi? Montella'dan Samet açıklaması! F.Bahçe'ye gidecek mi? 01:16
Abdullah Avcı: Alışık olmadığımız bir süreç! Abdullah Avcı: Alışık olmadığımız bir süreç! 01:15
Daha Eski
Fırtına Alanya'da kaybetti! Fırtına Alanya'da kaybetti! 01:15
18. haftada perde kapandı! İşte puan durumu 18. haftada perde kapandı! İşte puan durumu 01:15
Başakşehir A. Demirspor'u mağlup etti! Başakşehir A. Demirspor'u mağlup etti! 01:14
Derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor Derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor 01:13
Beşiktaş'tan Weghorst için resmi açıklama! Beşiktaş'tan Weghorst için resmi açıklama! 01:13
"F.Bahçe'yi seçtiğim için kendime kızdım" "F.Bahçe'yi seçtiğim için kendime kızdım" 01:12