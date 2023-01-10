Görüşme odasına

Başkan Ali Koç devreye giriyor. Puan kayıplarıyla ilgili Jesus'la bir toplantı yapılacağı gelen haberler arasında... Özellikle derbide sergilenen kötü futbolla ilgili Portekizli hocadan rapor istenecek. Alınması gereken tedbirler masaya yatırılacak. Toplantıda, transfer de gündemde olacak. Yabancı transferi halinde kontentajan dolu olduğu için alınacak oyuncu sayısı kadar ismin de gönderilmesi gerekiyor.
BaşkanAli Koç devreye giriyor. Puan kayıplarıyla ilgili Jesus'la bir toplantı yapılacağı gelen haberler arasında... Özellikle derbide sergilenen kötü futbolla ilgili Portekizli hocadan rapor istenecek. Alınması gereken tedbirler masaya yatırılacak. Toplantıda, transfer de gündemde olacak. Yabancı transferi halinde kontentajan dolu olduğu için alınacak oyuncu sayısı kadar ismin de gönderilmesi gerekiyor.