Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Fenerbahçe, pazar gecesi Galatasaray derbisinde büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Fenerbahçe, pazar gecesi Galatasaray derbisinde büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Kadıköy'de oynanan mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıktı ancak gösterilen futbol beklenenin altında kaldı.
Rakibine oyun olarak zorluk çıkartamayan Kanarya, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak taraftarını üzdü.
Alınan farklı yenilgi sonrası gözler teknik direktör Jorge Jesus'a döndü.
Portekizli çalıştırıcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi.
Müsabaka sonrası konuşan Jesus, "Biz evimizde Galatasaray'a kaybettik ama bakarsınız deplasmanda Galatasaray'a karşı kazanabiliriz.
Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı.
Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Bu da bugünkü farkı oluşturdu.
Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim.
Bu, işimizin parçası. Bu durumdan çıkmak için telafi etmemiz gerekiyor.
Her zamankinden daha çok birlik olmamız gerekiyor.
Almış olduğumuz mağlubiyetin bahanesi yok.
Kimseyi suçlamak istemiyorum, dış faktörler yok. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim." dedi.
Sarı-lacivertliler zirvenin 4 puan gerisine düşerken bunun nedenleri araştırılmaya başlandı.
Takvim'in haberine göre; Jesus'un Fenerbahçe'nin 3 kritik noktada hata yaptığı ortaya çıktı.
1-RAKİPLER FENER'İN TAKTİĞİNÜ ÇÖZDÜ
Sarı-Lacivertliler'in presini kırdıktan sonra direkt olarak çizgi halindeki savunmanın arkasını sarkmaya çalıştı ve en kolay yoldan gole gittiler.
Fenerbahçe bunlara karşı yeni bir önlem getiremedi.
2-ÜÇLÜ SAVUNMADA GEREKSİZ ISRAR
Üçlü savunma Fenerbahçe'ye fayda sağlamadı.
Buna rağmen Portekizli teknik adam bu sistemden vazgeçmedi.
Zorlu maçlarda hep bu dizilişle oynadı.
3-BÜYÜK MAÇLARDA SADECE 1 GOL ATTI
Konyaspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında toplam 1 gol atılabildi.
Jesus zorlu maçlardaki hücum sıkıntısına hiç çözüm üretemedi.