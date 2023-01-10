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Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Fenerbahçe'nin oyun taktiği çözüldü. Derbide evinde Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılarak şoku yaşadı. Beklenmedik skorun ortaya çıkmasıyla gözler teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Deneyimli teknik adamın derbide yaptığı 3 ölümcül hata yenilgiyi getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Fenerbahçe, pazar gecesi Galatasaray derbisinde büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Kadıköy'de oynanan mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıktı ancak gösterilen futbol beklenenin altında kaldı.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Rakibine oyun olarak zorluk çıkartamayan Kanarya, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak taraftarını üzdü.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Alınan farklı yenilgi sonrası gözler teknik direktör Jorge Jesus'a döndü.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Portekizli çalıştırıcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Müsabaka sonrası konuşan Jesus, "Biz evimizde Galatasaray'a kaybettik ama bakarsınız deplasmanda Galatasaray'a karşı kazanabiliriz.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Bu da bugünkü farkı oluşturdu.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Bu, işimizin parçası. Bu durumdan çıkmak için telafi etmemiz gerekiyor.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Her zamankinden daha çok birlik olmamız gerekiyor.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Almış olduğumuz mağlubiyetin bahanesi yok.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Kimseyi suçlamak istemiyorum, dış faktörler yok. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim." dedi.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Sarı-lacivertliler zirvenin 4 puan gerisine düşerken bunun nedenleri araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Takvim'in haberine göre; Jesus'un Fenerbahçe'nin 3 kritik noktada hata yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

1-RAKİPLER FENER'İN TAKTİĞİNÜ ÇÖZDÜ
Sarı-Lacivertliler'in presini kırdıktan sonra direkt olarak çizgi halindeki savunmanın arkasını sarkmaya çalıştı ve en kolay yoldan gole gittiler.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Fenerbahçe bunlara karşı yeni bir önlem getiremedi.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

2-ÜÇLÜ SAVUNMADA GEREKSİZ ISRAR
Üçlü savunma Fenerbahçe'ye fayda sağlamadı.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Buna rağmen Portekizli teknik adam bu sistemden vazgeçmedi.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

Zorlu maçlarda hep bu dizilişle oynadı.

Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi

3-BÜYÜK MAÇLARDA SADECE 1 GOL ATTI
Konyaspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında toplam 1 gol atılabildi.

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