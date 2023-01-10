Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de iki isme sert eleştiri!

Fenerbahçe'de iki isme sert eleştiri!

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Teknik direktör Jorge Jesus sorgulanmaya başlanırken, sarı lacivertli taraftarlardan iki isme de yoğun eleştiriler geliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 09:08 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 09:13
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Spor Toto Süper Lig'de 2023'ün ilk derbisinde sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de yaşanan düşüş dikkat çekiyor...

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Avrupa'da ve ligde oynadığı futbolla beğeni toplamıştı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Kanarya, bol gollü galibiyetleriyle rakiplerinin bile saygısını kazanmıştı...

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Ancak son bölümde bu tablo tersine döndü.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçının 3'ünü kaybederek 9 puan yitirdi.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

5 HAFTADA TEPETAKLAK
Dünya Kupası öncesi evinde Giresun'a 2-1 yenilen sarı- lacivertliler, kupa dönüşünde Trabzon'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Hatay ve Antalya galibiyetlerinin ardından Galatasaray'a 3-0 kaybetti.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

13. haftada 29 puanla Başakşehir ve Galatasaray'ın 5 puan önünde lider olan takım, 3 mağlubiyetle zirveden 4 puan geriye düştü...

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Gol yollarındaki etkinlik de azaldı. Ligin ilk 13 haftasında 35 gol atarak 2,6 ortalama yakalayan Kanarya, son 5 maçta 7 golde kaldı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

GOL ORTALAMASI DÜŞTÜ
Gol ortalaması 1,4'e geriledi...

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Eleştiri okları ise Jorge Jesus'a yöneldi.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Takımdaki form düşüşü gözle görülürken, Portekizli hocanın sezon başındaki cesur uygulamalarından vazgeçmesi dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Rotasyon sayısı azaldı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Özellikle büyük maçlarda defansif tedbirler öne çıktı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

3 derbide tek gol atılamadı...

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Başta Miguel Crespo ve savunma olmak üzere birçok oyuncu da bireysel performans olarak gerileme yaşıyor...

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

Jorge Jesus'un önlem alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası rakamlar mesaj veriyor! 'Eskisi kadar cesur değil'

İŞTE FENERBAHÇE'NİN ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇI

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'a şok sözler! "Böyle giderse sezonu tamamlayamaz"
F.Bahçe'de rakamlar mesaj veriyor! 'Cesur değil'
Köprü ve otoyol ücretleri 2023 fiyat listesi!
10 Ocak Gazeteciler Günü mesajları Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Charlton Athletic maçı saat kaçta? Manchester United - Charlton Athletic maçı saat kaçta? 09:13
F.Bahçe'de rakamlar mesaj veriyor! 'Cesur değil' F.Bahçe'de rakamlar mesaj veriyor! 'Cesur değil' 09:12
Fenerbahçe'de iki isme sert eleştiri! Fenerbahçe'de iki isme sert eleştiri! 09:08
Yıldız isme sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı" Yıldız isme sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı" 08:38
Olay sözler! "Sahada savaşan tek oyuncu vardı" Olay sözler! "Sahada savaşan tek oyuncu vardı" 07:29
Abdullah Avcı'dan istifa sinyali Abdullah Avcı'dan istifa sinyali 01:30
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:27
Toroğlu yorumladı! Avcı istifa sinyali mi verdi? Toroğlu yorumladı! Avcı istifa sinyali mi verdi? 01:17
Montella'dan Samet açıklaması! F.Bahçe'ye gidecek mi? Montella'dan Samet açıklaması! F.Bahçe'ye gidecek mi? 01:16
Abdullah Avcı: Alışık olmadığımız bir süreç! Abdullah Avcı: Alışık olmadığımız bir süreç! 01:15
Fırtına Alanya'da kaybetti! Fırtına Alanya'da kaybetti! 01:15
18. haftada perde kapandı! İşte puan durumu 18. haftada perde kapandı! İşte puan durumu 01:15