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Fenerbahçe'de düşüş istatistiklere de yansıdı!

Sezona müthiş başlayan, 3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe son 5 haftadaki düşüşüyle dikkat çekerken, ezeli rakibi Galatasaray'a kendi evinde mağlup olarak liderin 4 puan gerisinde kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 10:50
Fenerbahçe'de düşüş istatistiklere de yansıdı!
Sezona müthiş başlayan, 3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe son 5 haftadaki düşüşüyle dikkat çekerken, ezeli rakibi Galatasaray'a kendi evinde mağlup olarak liderin 4 puan gerisinde kaldı.

Öyle ki sezonun ilk 13 haftalık bölümüyle son 5 haftalık bölüm arasında sarı ile lacivert kadar fark var. İlk 13 haftada çıkılan 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik alıp, sadece 1 kez mağlup olan Fenerbahçe, son 5 haftalık bölümde oynadığı maçlarda ise sahadan 3 kez hayal kırıklığı ile ayrıldı ve 2 kez galip gelebildi.

20 GOLÜN YÜZDE 35'İ SON 5 MAÇTA

Yine bu sezon attığı 42 golle Süper Lig'in en skorer takımı olan sarı lacivertlilerin hücum performansı da bu bölümde düştü.

İlk 12 maçlık periyotta Fenerbahçe rakip fileleri tam 35 kez havalandırırken maç başı 2.9'luk bir gol ortalaması yakaladı. · Son 5 karşılaşmada ise Jorge Jesus ve öğrencileri 7 gol sevinci yaşarken maç başı gol ortalaması da 1.4'e kadar geriledi.

Ayrıca ilk 12 karşılaşmada sarı lacivertli takım 13 kez topu kendi filelerinde görürken, son 5 maçta yediği 7 golle 1.08 olan maç başı gol yeme ortalaması da 1.4'e yükseldi.

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