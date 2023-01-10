Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle maç içerisinde büyük protesto alan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ile Fenerbahçe yönetimi arasında geçen görüşmeler askıya alındı.
Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle maç içerisinde büyük protesto alan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ile Fenerbahçe yönetimi arasında geçen görüşmeler askıya alındı.
YILLIK 25 MİLYON TL İSTEDİ
Fenerbahçe yönetiminden yıllık 25 milyon TL ve 5 yıllık sözleşme isteyen Altay için sarı-lacivertli yönetim yıllık 15 milyon TL ödemeyi teklif etti.
"BU RAKAMIN ÜSTÜ MÜMKÜN DEĞİL"
Ajansspor'un haberine göre Milli kaleci, Fenerbahçe yönetiminin teklifine sıcak bakmazken, yönetimin ise "Bu rakamın üstüne çıkmamız mümkün değil" diyerek görüşmeleri sezon sonuna kadar askıya alma kararı aldı.
24 yaşındaki kaleciyi sezon sonuna kadarki performans durumu belli edecek.
Bilindiği üzere, dev derbide Altay'a yapılan protestolar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu konu ile ilgili bu gece herhangi bir yorumda bulunmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
YERLİ VE YABANCI KALECİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Öte yandan, Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde yerli ve yabanı birçok kaleci ile temasa geçme kararı aldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek olan Altay Bayındır, bu sezon forma giydiği 30 maçta 2730 dakika sahada kaldı ve kalesinde 33 gol gördü.
Milli kaleci, 10 Temmuz 2019 tarihinde MKE Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Galatasaray'a sahasında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
Altay Bayındır 14 Nisan 1998'de Osmangazi, Bursa'da doğdu.
Altay Bayındır, Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıktı.
ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2013-2019 MKE Ankaragücü
2019- Fenerbahçe
Fenerbahçe, bir sonraki maçını Gaziantep FK ile oynayacak.
Mücadele, 15 Ocak Pazar günü oynanacak.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının başlama saati 19.00 olarak belirlendi.