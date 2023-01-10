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Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olurken, yediği goller nedeniyle Altay Bayındır'a taraftarlardan büyük tepki gelmişti. Bilindiği üzere genç kaleci, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamak istiyordu. Altay'ın, maaş beklentisi nedeniyle yeni sözleşme konusunda kriz çıktığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 13:37
Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle maç içerisinde büyük protesto alan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ile Fenerbahçe yönetimi arasında geçen görüşmeler askıya alındı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

YILLIK 25 MİLYON TL İSTEDİ
Fenerbahçe yönetiminden yıllık 25 milyon TL ve 5 yıllık sözleşme isteyen Altay için sarı-lacivertli yönetim yıllık 15 milyon TL ödemeyi teklif etti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

"BU RAKAMIN ÜSTÜ MÜMKÜN DEĞİL"
Ajansspor'un haberine göre Milli kaleci, Fenerbahçe yönetiminin teklifine sıcak bakmazken, yönetimin ise "Bu rakamın üstüne çıkmamız mümkün değil" diyerek görüşmeleri sezon sonuna kadar askıya alma kararı aldı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

24 yaşındaki kaleciyi sezon sonuna kadarki performans durumu belli edecek.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

Bilindiği üzere, dev derbide Altay'a yapılan protestolar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu konu ile ilgili bu gece herhangi bir yorumda bulunmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

YERLİ VE YABANCI KALECİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Öte yandan, Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde yerli ve yabanı birçok kaleci ile temasa geçme kararı aldı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek olan Altay Bayındır, bu sezon forma giydiği 30 maçta 2730 dakika sahada kaldı ve kalesinde 33 gol gördü.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

Milli kaleci, 10 Temmuz 2019 tarihinde MKE Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

Galatasaray'a sahasında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
Altay Bayındır 14 Nisan 1998'de Osmangazi, Bursa'da doğdu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

Altay Bayındır, Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıktı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

2007-2011 Bursaspor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

2011-2012 Arabayatağıspor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Görüşmeler tıkandı

2012-2013 Bursa Yolspor

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