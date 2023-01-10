FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Böyle giderse sezonu tamamlayamaz"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükseltti.
Bu sezonki dördüncü yenilgisini alan Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.
Özellikle oynattığı üçlü savunma nedeniyle eleştirilen tecrübeli teknik adam, sahadaki etkisiz oyun nedeniyle tepkileri üzerinde topladı.
Galatasaray maçı sonrası basın toplantısı düzenleyen Jesus, mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine aldı.
"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET"
Deneyimli çalıştırıcı, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Böyle bir skorla kaybetmeyi beklemiyorduk. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı, iki takım da bazı pozisyonlar üretti.
Fenerbahçe'nin ürettikleri daha netti ama devre arasına 1-0 geride girdik. 2. yarıya iyi başladık ama zaman ilerledikçe bazı oyuncularımız gerginlik yaşadı.
"YENİLGİNİN BİR NUMARALI SORUMLUSU BENİM"
Galatasaray daha özgüvenli görünüyordu, attıkları gol de bunu artırdı. Yine bir maçı 11 kişi tamamlayamadık, bu sezon 6'ncı maçımız. Bu mağlubiyetin bir numaralı sorumlusu benim"
"BU MAÇ ŞAMPİYONU BELİRLEMEYECEK
Maçtan önce oyuncularıma şunu söylemiştim. 'Bugünkü maçı kazanmak bizi şampiyon yapmayacak ya da kaybetmek şampiyonluktan etmeyecek. Bu maç şampiyonu belirlemeyecek.'
Dört puan fark oluştu ama çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 puan farkla liderlik. Bunun değişken olabileceğini düşünüyorum.
Stadyum organizasyonu için başkanımız, yönetim ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. Uzun zamandır böyle atmosfer görmemiştim. Bu mağlubiyette en az suçlu onlar çünkü kazanmak için her şeyi yapmışlardı.
Nasıl daha önce birlik olduysak aynı şekilde devam etmemiz ve bu 4 puanı kapamamız gerekiyor. Dengeli bir lig. Bu maç transferde düşüncemizi değiştirmeyecek.
"GALATASARAY DAHA İYİ OLAN TARAFTI"
"Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Bu da bugünkü farkı oluşturdu.
Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim. Bu, işimizin parçası. Bu durumdan çıkmak için telafi etmemiz gerekiyor.
Her zamankinden daha çok birlik olmamız gerekiyor. Almış olduğumuz mağlubiyetin bahanesi yok. Kimseyi suçlamak istemiyorum, dış faktörler yok. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a tepkiler sürerken, deneyimli teknik adam için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"JESUS'UN ÜÇLÜ SİSTEMDEN VAZGEÇMESİ LAZIM"
Derbiyi değerlendiren Uzundurukan, Fenerbahçe'nin stoperlerinin çok ağır olduğunu düşünüyorum. Savunma yapmayı bilmiyorlar. Fenerbahçe'yi çözdüler, Jesus'un bu sistemi acilen tedavülden kaldırması lazım.
"FENERBAHÇE BU ŞEKİLDE ŞAMPİYON OLAMAZ"
6 puanlık maçları kazanamıyor, bu şekilde şampiyon olamaz. Futbolunda düşüş var.
"JESUS SEZONU TAMAMLAYAMAZ"
Oyuncular sahada mutsuz. Hoca aşırı disiplinli olduğu için belki de o rahatlığı göremedikleri için bence sezonu tamamlayamaz.
"İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'YE GELİRSE KİMSE ŞAŞIRMASIN"
Hatta yakın zamanda İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olursa kimse şaşırmasın.
"HOCANIN VÜCUT DİLİ 'BEN GİDECEĞİM! DER GİBİ
Hocanın da vücut dili kenarda 'ben gideceğim' der gibi. Sakız çiğniyor, volta atıyor. Kenarda maçı izlemiyor gibi." ifadelerini kullandı.