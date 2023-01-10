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FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, üçlü savunma anlayışı nedeniyle eleştirilmişti. Portekizli çalıştırıcı, Gaziantep FK maçı öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 09:46
FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 18. haftada Galatasaray'ı konuk etti.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 yenilerek beklemediği bir yenilgi aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Kanarya, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

SON 5 MAÇTA 3 YENİLGİ

Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçın 3'ünü kaybederek 9 puan yitirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Dünya Kupası öncesinde ligdeki son karşılaşmada evinde Bitexen Giresunspor'a yenilerek taraftarı önünde ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertliler, kupa dönüşünde de kritik puan kayıplarıyla karşılaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Söz konusu Giresunspor maçı öncesinde ligde 13. hafta itibarıyla 29 puanla en yakın rakipleri Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın 5 puan önünde lider durumda bulunan Fenerbahçe, yaşadığı 3 mağlubiyetle zirvenin 4 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Fenerbahçe, bahsi geçen dönemde Giresunspor'un ardından Dünya Kupası dönüşünde deplasmanda Trabzonspor'a mağlup oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Bu yenilginin ardından liderlik el değiştirirken, sarı-lacivertliler içerde Hatayspor ve deplasmanda Antalyaspor galibiyetleriyle moral buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Sarı-lacivertli takım, zirve yarışının en kritik haftasında ise çok önemli bir yara daha aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray'ı 18. haftada konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-0 yenilerek hem liderliği elde edemedi hem de puan farkı olarak zirvenin biraz daha gerisine düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

GOL YOLLARINDA ETKİSİNİ KAYBETTİ

Fenerbahçe, gol yollarında da son dönemde etkisiz kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Sezon boyunca çok gol atabilmesiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, son haftalarda ise gol bulmakta zorlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Şampiyonluk rakiplerinden Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek gol atmayı başaramayan Fenerbahçe, evinde de Galatasaray karşısında suskun kaldı ve 6 puan kaybetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Sarı-lacivertliler, aynı dönemde evinde Giresunspor'a (1-2) sadece 1 gol atabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Ligin 13 haftalık bölümünde 35 gol atarak 2,6 ortalama yakalayan Fenerbahçe, son 5 maçta ise attığı 7 golle bu istatistiğinin 1,4'e düşmesine engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Derbi sonrası eleştiri okları ise Jorge Jesus'un üzerindeydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Jesus, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarına olduğu gibi G.Saray karşısına da 3'lü defans ile çıktı. Yine umduğunu bulamadı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Szalai, Gustavo ve Serdar Aziz'den oluşan savunma hattı tel tel döküldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Barış'ın arkaya koşularında çaresiz kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Bu kararla orta sahada bir kişi eksik oynandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

İkinci yarı Gustavo- Lincoln değişikliği sonrası Fenerbahçe üstünlüğü ele aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı!

Ancak 2. gol ve İrfan'ın kırmızısı maçı kopardı.

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