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Eskisi kadar cesur değil!

Trabzon dahil ligdeki 3 derbiye de ofansif anlayışını terk edip, defansif tedbirleri öne alarak çıktı; tek gol atamadı. Her maç ilk onbirde 5-6 oyuncunun değişmesi takım içinde rekabeti ve dinamizmi ayakta tutuyordu, bundan vazgeçti. Takımın fizik kondisyonu ve iştahında gözle görülür düşüş var. Bireysel olarak da Crespo başta birçok isim inişte... Taktik zayıflama da var. Rakipler F.Bahçe’nin oyun planını, 3’lü defansı çözdüler. Jesus yeni stratejiler geliştiremedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
Eskisi kadar cesur değil!

Spor Toto Süper Lig'de 2023'ün ilk derbisinde sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de yaşanan düşüş dikkat çekiyor... Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Avrupa'da ve ligde oynadığı futbolla beğeni toplarken, bol gollü galibiyetleriyle rakiplerinin bile saygısını kazanmıştı... Ancak son bölümde bu tablo tersine döndü. Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçının 3'ünü kaybederek 9 puan yitirdi.

5 HAFTADA TEPETAKLAK

Dünya Kupası öncesi evinde Giresun'a 2-1 yenilen sarı- lacivertliler, kupa dönüşünde Trabzon'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Hatay ve Antalya galibiyetlerinin ardından Galatasaray'a 3-0 kaybetti. 13. haftada 29 puanla Başakşehir ve Galatasaray'ın 5 puan önünde lider olan takım, 3 mağlubiyetle zirveden 4 puan geriye düştü... Gol yollarındaki etkinlik de azaldı. Ligin ilk 13 haftasında 35 gol atarak 2,6 ortalama yakalayan Kanarya, son 5 maçta 7 golde kaldı.

GOL ORTALAMASI DÜŞTÜ

Gol ortalaması 1,4'e geriledi... Eleştiri okları ise Jorge Jesus'a yöneldi. Takımdaki form düşüşü gözle görülürken, Portekizli hocanın sezon başındaki cesur uygulamalarından vazgeçmesi dikkat çekiyor. Rotasyon sayısı azaldı. Özellikle büyük maçlarda defansif tedbirler öne çıktı. 3 derbide tek gol atılamadı... Başta Miguel Crespo ve savunma olmak üzere birçok oyuncu da bireysel performans olarak gerileme yaşıyor... Jorge Jesus'un önlem alması bekleniyor.

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