Derbi karnesi 10 üzerinden 1!

Jorge Jesus, görev yaptığı son iki takım olan Benfica ve Fenerbahçe'de çıktığı son 10 derbi maçta bir galibiyet alabildi... Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0 yenilirken, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. 3 karşılaşmada 5 gol yedi, hiç gol atamadı... Portekizli çalıştırıcı, Benfica'daki son döneminde de Sporting ve Porto ile oynadığı 7 maçta 1 kez kazanabildi. 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.
Jorge Jesus, görev yaptığı son iki takım olan Benfica ve Fenerbahçe'de çıktığı son 10 derbi maçta bir galibiyet alabildi... Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0 yenilirken, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. 3 karşılaşmada 5 gol yedi, hiç gol atamadı... Portekizli çalıştırıcı, Benfica'daki son döneminde de Sporting ve Porto ile oynadığı 7 maçta 1 kez kazanabildi. 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.