3’lü defans darmadağın!

Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarına olduğu gibi Jesus, G.Saray karşısına da 3'lü defans ile çıktı. Yine umduğunu bulamadı... Szalai, Gustavo ve Serdar Aziz'den oluşan savunma hattı tel tel döküldü. Barış'ın arkaya koşularında çaresiz kaldı. Bu kararla orta sahada bir kişi eksik oynandı. İkinci yarı Gustavo- Lincoln değişikliği sonrası Fenerbahçe üstünlüğü ele aldı. Ancak 2. gol ve İrfan'ın kırmızısı maçı kopardı. Gaziantep'te yeniden 4'lüye dönülmesi bekleniyor.
Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarına olduğu gibi Jesus, G.Saray karşısına da 3'lü defans ile çıktı. Yine umduğunu bulamadı... Szalai, Gustavo ve Serdar Aziz'den oluşan savunma hattı tel tel döküldü. Barış'ın arkaya koşularında çaresiz kaldı. Bu kararla orta sahada bir kişi eksik oynandı. İkinci yarı Gustavo- Lincoln değişikliği sonrası Fenerbahçe üstünlüğü ele aldı. Ancak 2. gol ve İrfan'ın kırmızısı maçı kopardı. Gaziantep'te yeniden 4'lüye dönülmesi bekleniyor.