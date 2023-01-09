Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olurken maçı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, o ismi eleştirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 08:46
Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

ÖMER ÜRÜNDÜL - JESUS İÇİN İFLASIN BELGESİ

Maçtan 1 gün önce gazetemden derbi ile ilgili kısa bir teknik görüş istediler.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Şunu yazdım: İlk iki sırada bulunmalarına rağmen iki takımın da bazı önemli saha içi rahatsızlıkları var.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Hangi teknik adam iyi analiz yapıp, doğru takım tertibi ve taktik anlayışı uygularsa, onun şansı fazlalaşır.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Okan Buruk, Jesus'un yine önde çizgi defanstan vazgeçmeyeceğine inanarak doğru bir hamle ile Gomis'in yerine de santrforda Barış'ı oynatarak 3 sprinter forveti sahaya sürdü.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Jesus ise sanki karşısında önemli bir rakip yokmuş gibi sürekli baş ağrıtan çizgi defansı yine sahaya yansıttı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Üstelik bir tekrar üçlüye dönerek.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Bir teknik adamın bu kadar hata lüksü yok. Hele hele gol baştan itibaren geliyorum derken hiçbir oyuncu ve düzen değişikliğine gitmedi ilk devrede...

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Fenerbahçe ikinci yarıda bir baskı kurdu ama Galatasaray defansı alan daraltarak yerleşti ve üretkenlik izni vermedi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Fenerbahçe riski alınca da G.Saray sonunda iki gol daha bulup işi bitirdi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Okan Buruk mükemmel bir teknik adamlık yaptı. Kötü oynayan tek futbolcusu dahi yoktu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Fenerbahçe için söylenecek olumlu bir şey bulamıyorum.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Ben inandığım konularda her zaman iddialı eleştiriler yaparım.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

F.Bahçe 5 puan öndeyken ve kazandığı maçlardan sonra hep Jorge Jesus'u eleştirdim. Yine haklı çıktım!

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Bir çift sözüm de İrfan Can'a; zaten hiçbir şey oynamıyor.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Bir de oyuna girdikten sonra katkı vereyim diyeceğine rakibe tekme atarak sahadan da büyük iş yapmış gibi çıktı. Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmıyor.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

Jorge Jesus bu çizgi defans eleştirilerine şöyle cevap veriyordu: Çok pozisyona girdiğim için riski alıyorum.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay yorum!

İlk yarının önemli maçlarına bakalım, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray... Fenerbahçe'nin attığı tek gol yok...

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