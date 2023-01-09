Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 39'a çıkartarak, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.
Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.
Galatasaraylı eski futbolcu Necati Ateş, dev derbiyi TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.
İşte Ateş'in Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumları...
KADIKÖY'DE KAZANMAK KOLAY DEĞİL
Okan hocayı cesur oynattığı için, oyuncuları da performansları için tebrik ederim.
Bu seyircinin önünde kazanmak kolay değil. Her oyuncu kora kor mücadele etti.
GALATASARAY HEP ÜSTÜNDÜ
Daha çok zorlayan ve doğru oyunu oynayan Galatasaray'dı. Pozisyon anlamında Galatasaray hep üstündü.
Daha erken de öne geçebilirdi Galatasaray. Topla oynama belki Fenerbahçe'ye geçti ama pozisyon üstünlüğü hep Galatasaray'daydı.
Galatasaray'ın oynadığı oyunda risk yoktu. Sadece Gomis'in yerine orada Barış oynadı.
Maçı nasıl oynamalıyız, kaça kadar oyunu tutup değişikliği yapıp ikinci golü nasıl yaparız diye planlanmıştır, planladıkları oldu"
Gomis ısınırken hiç neşesini kaybetmemişti takımdan kesildiği halde. Bir ağabey, bir kaptan gibi. Galatasaray hak eden taraftı
Jesus hoca iç sahada oynuyorsun, kaliteli ayaklarını kulübede oturtuyorsun. Zajc'tan ne istiyorsun?
Şut tehdidi olan tek isim İrfan Can. Orta sahada ciddi anlamda her koşuya pas atabilecek adam Oliveira var, Mertens var.
Orta sahayı bu kadar verirsen sana Galatasaray gibi yıldızları fazla oyuncular böyle ipini çeker. Buna hazırlıklı olamazsın.
Icardi oyuna girdi, 1 gol 1 asist oldu. Çok haklı bir galibiyet aldı Galatasaray.
Skor 3-0 ama daha önce bu skoru alabilirdi Galatasaray. Beşiktaş'ı içeride, Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi. 7'de 7 yaptı, 10 da olur.
Şu an oyuncu grubu, başkan yönetim, hoca yardımcıları ve ekibi, oyuncular ve ailesi de dahil bambaşka hayaller kurmaya başladı. Bu kadronun ligdeki tüm takımlardan iyi olduğunu oynadığı oyunla gösterdi Galatasaray
Kim ne derse desin, lider geldi lider dönüyor, deplasmanda Fenerbahçe'yi yeniyor. Öve öve bitiremediğimiz Fenerbahçe 4-5 maçtır sallanıyor.
Kazanırken de sallanıyordu ama ne kadar defosu olduğunu da gördük. Fenerbahçe'nin bireysel oyuncu kalitesinin çok iyi olduğu söyleniyor ama Arao, Crespo bunlar nereden geldi? Zajc, Emre Mor bunlar nerede?
JESUS'UN KLAS OYUNCULARA KARŞI İSTEKSİZLİĞİ VAR
Klas oyunculara karşı bir isteksizliği var Jesus'un sanki. Sağ bekin sağ bek değil, sol bekin sol bek değil. Ne olduğu belli değil.
İsmail gibi, Emre gibi dinamik, İrfan gibi şutu olan tehdit olan oyuncuları sen oynatmıyorsun.
Fenerbahçe çok şey kaybetmedi, Galatasaray'da çok şey kazanmadı ama öyle bir moral kazandı ki Galatasaray... 10'da 10 da yaparlarsa o zaman değişecek"