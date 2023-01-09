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Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, dev derbiyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 09:13
Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 39'a çıkartarak, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Galatasaraylı eski futbolcu Necati Ateş, dev derbiyi TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

İşte Ateş'in Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumları...

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

KADIKÖY'DE KAZANMAK KOLAY DEĞİL

Okan hocayı cesur oynattığı için, oyuncuları da performansları için tebrik ederim.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Bu seyircinin önünde kazanmak kolay değil. Her oyuncu kora kor mücadele etti.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

GALATASARAY HEP ÜSTÜNDÜ

Daha çok zorlayan ve doğru oyunu oynayan Galatasaray'dı. Pozisyon anlamında Galatasaray hep üstündü.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Daha erken de öne geçebilirdi Galatasaray. Topla oynama belki Fenerbahçe'ye geçti ama pozisyon üstünlüğü hep Galatasaray'daydı.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Galatasaray'ın oynadığı oyunda risk yoktu. Sadece Gomis'in yerine orada Barış oynadı.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Maçı nasıl oynamalıyız, kaça kadar oyunu tutup değişikliği yapıp ikinci golü nasıl yaparız diye planlanmıştır, planladıkları oldu"

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Gomis ısınırken hiç neşesini kaybetmemişti takımdan kesildiği halde. Bir ağabey, bir kaptan gibi. Galatasaray hak eden taraftı

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Jesus hoca iç sahada oynuyorsun, kaliteli ayaklarını kulübede oturtuyorsun. Zajc'tan ne istiyorsun?

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Şut tehdidi olan tek isim İrfan Can. Orta sahada ciddi anlamda her koşuya pas atabilecek adam Oliveira var, Mertens var.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Orta sahayı bu kadar verirsen sana Galatasaray gibi yıldızları fazla oyuncular böyle ipini çeker. Buna hazırlıklı olamazsın.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Icardi oyuna girdi, 1 gol 1 asist oldu. Çok haklı bir galibiyet aldı Galatasaray.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Skor 3-0 ama daha önce bu skoru alabilirdi Galatasaray. Beşiktaş'ı içeride, Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi. 7'de 7 yaptı, 10 da olur.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Şu an oyuncu grubu, başkan yönetim, hoca yardımcıları ve ekibi, oyuncular ve ailesi de dahil bambaşka hayaller kurmaya başladı. Bu kadronun ligdeki tüm takımlardan iyi olduğunu oynadığı oyunla gösterdi Galatasaray

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Kim ne derse desin, lider geldi lider dönüyor, deplasmanda Fenerbahçe'yi yeniyor. Öve öve bitiremediğimiz Fenerbahçe 4-5 maçtır sallanıyor.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Kazanırken de sallanıyordu ama ne kadar defosu olduğunu da gördük. Fenerbahçe'nin bireysel oyuncu kalitesinin çok iyi olduğu söyleniyor ama Arao, Crespo bunlar nereden geldi? Zajc, Emre Mor bunlar nerede?

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

JESUS'UN KLAS OYUNCULARA KARŞI İSTEKSİZLİĞİ VAR

Klas oyunculara karşı bir isteksizliği var Jesus'un sanki. Sağ bekin sağ bek değil, sol bekin sol bek değil. Ne olduğu belli değil.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

İsmail gibi, Emre gibi dinamik, İrfan gibi şutu olan tehdit olan oyuncuları sen oynatmıyorsun.

Necati Ateş Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! "Jesus klas oyunculara karşı isteksiz"

Fenerbahçe çok şey kaybetmedi, Galatasaray'da çok şey kazanmadı ama öyle bir moral kazandı ki Galatasaray... 10'da 10 da yaparlarsa o zaman değişecek"

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