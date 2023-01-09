Jorge Jesus'un derbi hüsranı

Fenerbahçe'de bir dönem gelenek haline gelen derbi zaferleri bu sezon kendini hüsrana bıraktı. Sarı-lacivertliler Jorge Jesus yönetiminde daha önce çıktığı Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını kazanamamıştı. Beşiktaş deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen F.Bahçe, Trabzon'da ise 2-0'lık yenilgiyle hüsran yaşamıştı. Bu kez kendi evinde derbiye çıkan Kanarya, G.Saray'a da diş geçiremedi ve 3-0'lık yenilgiyle şok yaşadı. Jesus yönetimindeki F.Bahçe böylece bu sezon 3 derbide 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Portekizli hocayla Kanarya'nın bu sezon derbilerde golü bile bulunmuyor.