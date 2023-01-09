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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Yönetim, özellikle derbiye üçlü savunma ile başladığı için eleştirilen Portekizli çalıştırıcıyla bir araya geliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 13:36
Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Sarı-lacivertliler, rakibine 3-0 yenileren zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de mağlubiyetin en büyük sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Jorge Jesus, mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

"MAĞLUBİYETİN SORUMLUSU BENİM"

Deneyimli teknik adam, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Böyle bir skorla kaybetmeyi beklemiyorduk. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı, iki takım da bazı pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin ürettikleri daha netti ama devre arasına 1-0 geride girdik. 2. yarıya iyi başladık ama zaman ilerledikçe bazı oyuncularımız gerginlik yaşadı. Galatasaray daha özgüvenli görünüyordu, attıkları gol de bunu artırdı. Yine bir maçı 11 kişi tamamlayamadık, bu sezon 6'ncı maçımız. Bu mağlubiyetin bir numaralı sorumlusu benim"

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

"BU MAÇ TRANSFERDE DÜŞÜNCEMİZİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

"Maçtan önce oyuncularıma şunu söylemiştim.'Bugünkü maçı kazanmak bizi şampiyon yapmayacak ya da kaybetmek şampiyonluktan etmeyecek. Bu maç şampiyonu belirlemeyecek.' Dört puan fark oluştu ama çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 puan farkla liderlik. Bunun değişken olabileceğini düşünüyorum. Stadyum organizasyonu için başkanımız, yönetim ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. Uzun zamandır böyle atmosfer görmemiştim. Bu mağlubiyette en az suçlu onlar çünkü kazanmak için her şeyi yapmışlardı. Nasıl daha önce birlik olduysak aynı şekilde devam etmemiz ve bu 4 puanı kapamamız gerekiyor. Dengeli bir lig. Bu maç transferde düşüncemizi değiştirmeyecek"

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

"GALATASARAY DAHA İYİ OLAN TARAFTI"

"Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Bu da bugünkü farkı oluşturdu. Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim. Bu, işimizin parçası. Bu durumdan çıkmak için telafi etmemiz gerekiyor. Her zamankinden daha çok birlik olmamız gerekiyor. Almış olduğumuz mağlubiyetin bahanesi yok. Kimseyi suçlamak istemiyorum, dış faktörler yok. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe yönetimi ağır yenilgi sonrası harekete geçti.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç belki de göreve geldiğinden bu yana ilk kez böylesine sert eleştirilen alan teknik direktör Jorge Jesus'la bir araya gelecek.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Yönetimin, Portekizli hocaya desteği devam ediyor. Yapılacak görüşmede takımın neden düşüş yaşadığı masaya yatırılacak ve gerekli önlemler alınacak.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

TRANSFER DE KONUŞULACAK

Yapılacak kritik zirvede transfer konusu da masaya yatırılacak.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Başkan Ali Koç'un zirvenin 4 puan gerisine düşülmesi ve takımın eksiklerinin net şekilde ortaya çıkması nedeniyle ara transferde elini cebine atacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Fenerbahçe'nin 2-3 takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Yönetimin özellikle stoper, sol bek ve forvet bölgesini takviye edebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

JESUS'TAN 3 HATA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus derbi sonrası futbol kamuoyunda sert şekilde eleştiriliyor.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Portekizli hocanın yaptığı 3 büyük hata üzerinde duruluyor.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

İşte Jorge Jesus'un tepkilere neden olan hataları:

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

1-Sezon başından bu yana hep aynı oyun planı üzerinde durdu. B planı geliştiremedi.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Rakipler artık Fenerbahçe'yi ezberlediği için kötü skorlar geldi. Jesus buna seyirci kaldı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

2- Üçlü savunmada sürekli büyük zaaflar verilmesine rağmen bunda ısrar etti.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Trabzonspor deplasmanındaki tablo ortadayken, Galatasaray önünde de aynı sistemi kullandı. Sonuç yine hüsran oldu.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

3- Büyük ve zorluk derecesi yüksek maçlarda yaşanan gol ve skor problemine bir türlü çözüm bulamadı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Fenerbahçe bu sezon Konya, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray önünde sadece 1 kez kazanabilirken, attığı gol sayısı da 1'de kaldı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

KÖTÜ FUTBOL İSTATİSTİKLERE DE YANSIDI

Fenerbahçe koşu mesafelerinde de Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Kanarya maç boyunca toplam 120 km koşarken zirvedeki isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç oyuncu, 12.9 km koşarak takımının en iyi ismi olarak öne çıktı.

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