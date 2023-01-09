Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, rakibine 3-0 yenileren zirvenin 4 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe'de mağlubiyetin en büyük sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Jorge Jesus, mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"MAĞLUBİYETİN SORUMLUSU BENİM"
Deneyimli teknik adam, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Böyle bir skorla kaybetmeyi beklemiyorduk. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı, iki takım da bazı pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin ürettikleri daha netti ama devre arasına 1-0 geride girdik. 2. yarıya iyi başladık ama zaman ilerledikçe bazı oyuncularımız gerginlik yaşadı. Galatasaray daha özgüvenli görünüyordu, attıkları gol de bunu artırdı. Yine bir maçı 11 kişi tamamlayamadık, bu sezon 6'ncı maçımız. Bu mağlubiyetin bir numaralı sorumlusu benim"
"BU MAÇ TRANSFERDE DÜŞÜNCEMİZİ DEĞİŞTİRMEYECEK"
"Maçtan önce oyuncularıma şunu söylemiştim.'Bugünkü maçı kazanmak bizi şampiyon yapmayacak ya da kaybetmek şampiyonluktan etmeyecek. Bu maç şampiyonu belirlemeyecek.' Dört puan fark oluştu ama çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 puan farkla liderlik. Bunun değişken olabileceğini düşünüyorum. Stadyum organizasyonu için başkanımız, yönetim ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. Uzun zamandır böyle atmosfer görmemiştim. Bu mağlubiyette en az suçlu onlar çünkü kazanmak için her şeyi yapmışlardı. Nasıl daha önce birlik olduysak aynı şekilde devam etmemiz ve bu 4 puanı kapamamız gerekiyor. Dengeli bir lig. Bu maç transferde düşüncemizi değiştirmeyecek"
"GALATASARAY DAHA İYİ OLAN TARAFTI"
"Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Bu da bugünkü farkı oluşturdu. Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim. Bu, işimizin parçası. Bu durumdan çıkmak için telafi etmemiz gerekiyor. Her zamankinden daha çok birlik olmamız gerekiyor. Almış olduğumuz mağlubiyetin bahanesi yok. Kimseyi suçlamak istemiyorum, dış faktörler yok. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim" ifadelerini kullandı.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe yönetimi ağır yenilgi sonrası harekete geçti.
Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç belki de göreve geldiğinden bu yana ilk kez böylesine sert eleştirilen alan teknik direktör Jorge Jesus'la bir araya gelecek.
Yönetimin, Portekizli hocaya desteği devam ediyor. Yapılacak görüşmede takımın neden düşüş yaşadığı masaya yatırılacak ve gerekli önlemler alınacak.
TRANSFER DE KONUŞULACAK
Yapılacak kritik zirvede transfer konusu da masaya yatırılacak.
Başkan Ali Koç'un zirvenin 4 puan gerisine düşülmesi ve takımın eksiklerinin net şekilde ortaya çıkması nedeniyle ara transferde elini cebine atacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin 2-3 takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yönetimin özellikle stoper, sol bek ve forvet bölgesini takviye edebileceği konuşuluyor.
JESUS'TAN 3 HATA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus derbi sonrası futbol kamuoyunda sert şekilde eleştiriliyor.
Portekizli hocanın yaptığı 3 büyük hata üzerinde duruluyor.
İşte Jorge Jesus'un tepkilere neden olan hataları:
1-Sezon başından bu yana hep aynı oyun planı üzerinde durdu. B planı geliştiremedi.
Rakipler artık Fenerbahçe'yi ezberlediği için kötü skorlar geldi. Jesus buna seyirci kaldı.
2- Üçlü savunmada sürekli büyük zaaflar verilmesine rağmen bunda ısrar etti.
Trabzonspor deplasmanındaki tablo ortadayken, Galatasaray önünde de aynı sistemi kullandı. Sonuç yine hüsran oldu.
3- Büyük ve zorluk derecesi yüksek maçlarda yaşanan gol ve skor problemine bir türlü çözüm bulamadı.
Fenerbahçe bu sezon Konya, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray önünde sadece 1 kez kazanabilirken, attığı gol sayısı da 1'de kaldı.
KÖTÜ FUTBOL İSTATİSTİKLERE DE YANSIDI
Fenerbahçe koşu mesafelerinde de Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
Kanarya maç boyunca toplam 120 km koşarken zirvedeki isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç oyuncu, 12.9 km koşarak takımının en iyi ismi olarak öne çıktı.
Galatasaraylı futbolcular ise maçı toplamda 125.7'lik koşu mesafesi ile tamamladı. Sarı-kırmızılı cephede Berkan, 12.97 km ile mücadelenin de en çok mesafe kat eden ismi oldu.