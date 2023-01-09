Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yönetim ve Jorge Jesus...

"BU MAÇ TRANSFERDE DÜŞÜNCEMİZİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

"Maçtan önce oyuncularıma şunu söylemiştim.'Bugünkü maçı kazanmak bizi şampiyon yapmayacak ya da kaybetmek şampiyonluktan etmeyecek. Bu maç şampiyonu belirlemeyecek.' Dört puan fark oluştu ama çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 puan farkla liderlik. Bunun değişken olabileceğini düşünüyorum. Stadyum organizasyonu için başkanımız, yönetim ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. Uzun zamandır böyle atmosfer görmemiştim. Bu mağlubiyette en az suçlu onlar çünkü kazanmak için her şeyi yapmışlardı. Nasıl daha önce birlik olduysak aynı şekilde devam etmemiz ve bu 4 puanı kapamamız gerekiyor. Dengeli bir lig. Bu maç transferde düşüncemizi değiştirmeyecek"