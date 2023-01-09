FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai Galatasaray derbisinde etkisiz kaldı!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-0'lık skorla boyun eğdi.
Kanarya'da birçok futbolcu bu maçta hayal kırıklığı yarattı.
Savunmanın göbeğinde görev yapan Attila Szalai de G.Saray karşısında bekleneni veremedi.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-0'lık skorla boyun eğdi.
Kanarya'da birçok futbolcu bu maçta hayal kırıklığı yarattı.
Savunmanın göbeğinde görev yapan Attila Szalai de G.Saray karşısında bekleneni veremedi.
Sarı-kırmızılı hücumcularla girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kaybeden Macar yıldız, 5 hava topunun da 3'ünü kaybetti.
Kötü bir oyun ortaya koyan Szalai, sadece 2 top uzaklaştırabildi.
"G.SARAY DAHA İYİ OLAN TARAFTI"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Böyle bir skorla kaybetmeyi beklemiyorduk.
İlk yarıda dengeli bir oyun vardı, iki takım da bazı pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin ürettikleri daha netti ama devre arasına 1-0 geride girdik" diye konuştu.
"4 PUANI KAPATMAMIZ GEREKİYOR"
"Bu maç transferde düşüncemizi değiştirmeyecek" diyen Jesus, "Maçtan önce oyuncularıma şunu söylemiştim. 'Bugünkü maçı kazanmak bizi şampiyon yapmayacak ya da kaybetmek şampiyonluktan etmeyecek."
Bu maç şampiyonu belirlemeyecek.' Dört puan fark oluştu ama çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 puan farkla liderlik. Bunun değişken olabileceğini düşünüyorum.
Stadyum organizasyonu için başkanımız, yönetim ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. Uzun zamandır böyle atmosfer görmemiştim.
Bu mağlubiyette en az suçlu onlar çünkü kazanmak için her şeyi yapmışlardı. Nasıl daha önce birlik olduysak aynı şekilde devam etmemiz ve bu 4 puanı kapamamız gerekiyor.
Dengeli bir lig. Bu maç transferde düşüncemizi değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY KAZANDI ÇÜNKÜ DAHA İYİ OLAN TARAFTI"
Biz bugün evimizde Galatasaray'a kaybettik ama bakarsınız deplasmanda kazanabiliriz Galatasaray'a karşı" diyen tecrübeli teknik adam, "Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık.
Bu da bugünkü farkı oluşturdu. Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim. Bu, işimizin parçası. Bu durumdan çıkmak için telafi etmemiz gerekiyor.
Her zamankinden daha çok birlik olmamız gerekiyor. Almış olduğumuz mağlubiyetin bahanesi yok. Kimseyi suçlamak istemiyorum, dış faktörler yok. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim" dedi.
Jorge Jesus, ilk 5 sıradaki takımlara gol atmakta zorlandıklarının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:
"Ligde 19 takım var sadece 5-6 takımdan oluşmuyor lig. Şu ana kadar 42 gol attık. Bu takımlara çok gol atamadık ama her maç aynı önemde. Bir ayrım yapmıyorum."
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.
28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.
32. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
36. dakikada sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.
37. dakikada kullanılan kornerde Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Arao, şutunu çekti. Kaleci Muslera topa iki hamlede sahip oldu.
45+7. dakikada Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.
46. dakikada Oliveira'nın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası sağ çaprazında Barış Alper topla buluştu. Barış Alper'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi.
66. dakikada Rashica'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens'in şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
67. dakikada Crespo'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Osayi-Samuel'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
78. dakikada Midtsjo'nun pasında Fenerbahçe yarı sahasında Icardi topla buluştu. Icardi, pasını Kerem'e aktardı. Ceza sahası sol çaprazından kaleye sokulan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın bacaklarının arasından ağlara gitti. 0-2
84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin, Dubois'e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umu Meler, VAR'a danışarak kırmızı kart olarak değerlendirdi.
90+5. dakikada Berkan, ara pasında ceza sahası içindeki Icardi'ye topu aktarmak istedi. Kaleci Altay pozisyonu sezerek meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
90+10. dakikada Osayi-Samuel'in hatalı pasında Icardi ceza sahası dışında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Icardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 0-3