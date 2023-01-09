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FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin file bekçisi yediği gollerden sonra Ülker Stadyumu'nda büyük tepkiye yol açtı. (FB HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 10:40
FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Zirve yarışında 4 puan geriye düşen Fenerbahçe'de maç sonu Altay Bayındır'a tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Derbi maçta 3 gol yiyen kaleci Altay Bayındır, son dakikalarda tribünlerin tepkisini çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Ayağına top geldiğinde tribünlerden ıslıklar yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Bazı taraftarlar da Altay lehine tezahüratta bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Daha önce de tribünlerin ıslığına maruz kalan Altay'ı Jesus taraftarlara karşı savunmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Milli kaleci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna konuşan Altay 100. yılda şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

24 yaşındaki kaleci, "Çok güzel bir birliktelik oluştu, özellikle bu sene.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Benim 4. yılım ama bu sene daha farklı, daha iyi bir hava var pozitif anlamdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Herkes neşeli, herkes ne zaman güleceğini, ne zaman ciddi olacağını ayırt ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir teknik kadromuz var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Dolayısıyla onlar saha içinde bize çok şey katıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Bizler de bunları sahaya yansıttığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Fakat bu futbol, bazen bazı şeyler istediğin gibi gitmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Kazandığımız zaman mutluyuz. Bunun devam etmesi için hepimiz mücadele veriyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Önemli olan her maçı final niteliğinde, her maçın önemini, ciddiyetini bilir şekilde antrenmanlarda da aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz futbolcular olarak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

100. yılda da şampiyonluk en çok bize yakışır. Taraftarlarımızla her daim iç içe geçireceğimiz güzel zamanlar olur inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

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