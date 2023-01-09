FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'a derbide tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Dev derbide Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Oliveira, Kerem ve Icardi kaydetti
Zirve yarışında 4 puan geriye düşen Fenerbahçe'de maç sonu Altay Bayındır'a tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
Derbi maçta 3 gol yiyen kaleci Altay Bayındır, son dakikalarda tribünlerin tepkisini çekti.
Ayağına top geldiğinde tribünlerden ıslıklar yükseldi.
Bazı taraftarlar da Altay lehine tezahüratta bulundu.
Daha önce de tribünlerin ıslığına maruz kalan Altay'ı Jesus taraftarlara karşı savunmuştu.
Milli kaleci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta görev aldı.
Geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna konuşan Altay 100. yılda şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirmişti.
24 yaşındaki kaleci, "Çok güzel bir birliktelik oluştu, özellikle bu sene.
Benim 4. yılım ama bu sene daha farklı, daha iyi bir hava var pozitif anlamdı.
Herkes neşeli, herkes ne zaman güleceğini, ne zaman ciddi olacağını ayırt ediyor.
Çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir teknik kadromuz var.
Dolayısıyla onlar saha içinde bize çok şey katıyor.
Bizler de bunları sahaya yansıttığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz.
Fakat bu futbol, bazen bazı şeyler istediğin gibi gitmiyor.
Kazandığımız zaman mutluyuz. Bunun devam etmesi için hepimiz mücadele veriyoruz.
Önemli olan her maçı final niteliğinde, her maçın önemini, ciddiyetini bilir şekilde antrenmanlarda da aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz futbolcular olarak.
100. yılda da şampiyonluk en çok bize yakışır. Taraftarlarımızla her daim iç içe geçireceğimiz güzel zamanlar olur inşallah" ifadelerini kullanmıştı.