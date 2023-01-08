Jorge Jesus'un derbi karnesi düşündürüyor! Bir zayıf not daha...

Jorge Jesus'un yönetimindeki Fenerbahçe için Beşiktaş ve özellikle Trabzonspor maçları sonrası 'sezonun en kötü futbolunu oynadı' yorumları yapılmıştı.

Sarı lacivertli ekip, 8 Ocak Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu dev derbi sonrası, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3. derbide de galibiyetle tanışamamış oldu.

Jesus'un Fenerbahçesi 2022-23 sezonunda Süper Lig'de 24 Aralık 2012'de Trabzonspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılmıştı. Sarı lacivertliler o maçı, 57. dakikada Crespo'nun kırmızı kartla oyun dışı kalması sonrası 10 kişi tamamlamıştı.



Sarı lacivertliler 10 Ekim 2022'de Beşiktaş deplasmanına çıktıkları mücadeleden ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

JESUS'UN DERBİ KARNESİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına getirilen Jorge Jesus'un Süper Lig öncesi geçmiş derbi karnesi de pek iç açıcı değil...



Jesus, F.Bahçe'den önceki dönemde Benfica'yı çalıştırırken 3 Sporting, 4 Porto derbisine çıktı. Sporting'i 1 kez yendi. 2 maçı kaybetti. Porto'ya karşı 4 derbiyi de kazanamadı.



2015'ten 2018'e kadar devam eden Sporting macerasında ise Portekizli teknik adam, Benfica'yı 7 maçta sadece 2 kez devirebildi.



2009'dan 2015'e kadar çalıştığı Benfica'da, Porto'ya 20 derbinin sadece 6'sında üstünlük kurabildi.