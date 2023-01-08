Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'un derbi karnesi düşündürüyor! Bir zayıf not daha...

Jorge Jesus'un derbi karnesi düşündürüyor! Bir zayıf not daha...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un derbi karnesi, Galatasaray karşısında Kadıköy'de alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası tekrar tartışılmaya başlandı. İşte sarı lacivertli ekibin tecrübeli hocasının Fenerbahçe'de ve Portekiz'de derbilerde aldığı sonuçlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 21:42
Jorge Jesus'un derbi karnesi düşündürüyor! Bir zayıf not daha...

Jorge Jesus'un yönetimindeki Fenerbahçe için Beşiktaş ve özellikle Trabzonspor maçları sonrası 'sezonun en kötü futbolunu oynadı' yorumları yapılmıştı.

Sarı lacivertli ekip, 8 Ocak Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu dev derbi sonrası, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3. derbide de galibiyetle tanışamamış oldu.

Jesus'un Fenerbahçesi 2022-23 sezonunda Süper Lig'de 24 Aralık 2012'de Trabzonspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılmıştı. Sarı lacivertliler o maçı, 57. dakikada Crespo'nun kırmızı kartla oyun dışı kalması sonrası 10 kişi tamamlamıştı.

Sarı lacivertliler 10 Ekim 2022'de Beşiktaş deplasmanına çıktıkları mücadeleden ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

JESUS'UN DERBİ KARNESİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına getirilen Jorge Jesus'un Süper Lig öncesi geçmiş derbi karnesi de pek iç açıcı değil...

Jesus, F.Bahçe'den önceki dönemde Benfica'yı çalıştırırken 3 Sporting, 4 Porto derbisine çıktı. Sporting'i 1 kez yendi. 2 maçı kaybetti. Porto'ya karşı 4 derbiyi de kazanamadı.

2015'ten 2018'e kadar devam eden Sporting macerasında ise Portekizli teknik adam, Benfica'yı 7 maçta sadece 2 kez devirebildi.

2009'dan 2015'e kadar çalıştığı Benfica'da, Porto'ya 20 derbinin sadece 6'sında üstünlük kurabildi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Derbide Galatasaray’ın iptal edilen golü tüm Türkiye’yi ikiye böldü! Fenerbahçe maçını karıştıran pozisyon…
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur önce sahneleri şimdi de nişanlısını bıraktı! Bomba paylaşım: "Burak Bey artık free..."
G.Saray'dan derbi sonrası flaş paylaşım!
Okan Buruk derbi galibiyetini yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadıköy'de taraftarlardan Ali Koç'a tepki!
Jesus'tan mağlubiyet sözleri!
MSB ve Jandarma bünyesine 5 bin kadın ve erkek personel alımı!
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?
Hac kura sorgulama ekranı Diyanet 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'den F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım! Kerem'den F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım! 22:04
Yunus Akgün'den göndermeli paylaşım! Yunus Akgün'den göndermeli paylaşım! 22:01
Okan Buruk derbi galibiyetini yorumladı! Okan Buruk derbi galibiyetini yorumladı! 21:46
G.Saray'dan derbi sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan derbi sonrası flaş paylaşım! 21:45
Jesus'un derbi karnesine bir zayıf not daha! Jesus'un derbi karnesine bir zayıf not daha! 21:42
Jesus'tan mağlubiyet sözleri! Jesus'tan mağlubiyet sözleri! 21:40
Daha Eski
Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 21:39
Kerem Aktürkoğlu: Bu maçı kazanan şampiyon... Kerem Aktürkoğlu: Bu maçı kazanan şampiyon... 21:34
G.Saray avantajı kaptı! Derbi sonrası... G.Saray avantajı kaptı! Derbi sonrası... 21:29
Icardi'den galibiyet yorumu! "En önemli maç..." Icardi'den galibiyet yorumu! "En önemli maç..." 21:28
Mert Hakan yine kulübede sarardı! Mert Hakan yine kulübede sarardı! 21:22
Fenerbahçe yine 10 kişiyken yenildi! Fenerbahçe yine 10 kişiyken yenildi! 21:17