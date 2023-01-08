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Jesus’tan şut emri!

Portekizli hoca derbide şutör oyuncularını sahaya sürecek. Son haftalarda 2 defa direğe takılan King ile İrfan Can’a şut emri verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Jesus’tan şut emri!
Kanarya, derbide Galatasaray kalesini abluka altına almayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus son haftalarda formunu beğendiği Joshua King'i yeniden 11'de kullanacak. Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında 1'er şutu direkten dönen Norveçli yıldız bu defa şanssızlığını kırmak istiyor. Portekizli çalıştırıcı ayrıca İrfan Can Kahveci'yi de 11'de şans verecek. Onun da sol ayağıyla çıkardığı sürpriz ve sert şutlardan gol bekleyecek. Jesus başta bu iki oyuncusu olmak üzere tüm takıma şut emri verdi. Galatasaray'ın savunmadan dönen 2. toplarda zaafı olduğunu da düşünüyor.
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