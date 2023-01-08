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Gustavo’ya özel görev

Sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, Gustavo Henrique'yi bir defa daha 11'e koymayı düşünüyor. Portekizli hoca Beşiktaş derbisinde Wout Weghorst'u, Trabzonspor mücadelesinde ise Maxi Gomez'i Gustavo ile durdurmayı planlamıştı. Bugün de Bafetimbi Gomis veya Mauro İcardi'den hangisi oynarsa Gustavo'nun kontrolünde olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Gustavo’ya özel görev
Sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, Gustavo Henrique'yi bir defa daha 11'e koymayı düşünüyor. Portekizli hoca Beşiktaş derbisinde Wout Weghorst'u, Trabzonspor mücadelesinde ise Maxi Gomez'i Gustavo ile durdurmayı planlamıştı. Bugün de Bafetimbi Gomis veya Mauro İcardi'den hangisi oynarsa Gustavo'nun kontrolünde olacak.
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