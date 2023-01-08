Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Mücadele öncesi Galatasaray, topladığı 36 puanla zirvede bulunuyor.
35 puanı bulunan Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıların arkasında 2. sırada yer alıyor.
Kritik mücadele için geri sayım başlarken; Fenerbahçe, Galatasaray maçında önemli miktar elde edecek.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; kapalı gişe oynanacak derbide Fenerbahçe, bilet satış geliri ve lisanslı taraftar ürünü satışlarından yaklaşık 25 milyon TL'yi aşan geliri kasasına koyacak.
47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı'nda sezon başında 35 bini aşkın kombine bilet satıldı.
Güvenlik gerekçesiyle deplasman tribününe seyirci alınmadığı için deplasman tribünüyle birlikte yaklaşık 12 bin bilet satışa sunuldu.
Sarı-lacivertliler bilet satışlarından yaklaşık 20 milyon TL'yi kasasına koydu.
GALATASARAY'DAN 10 MİLYON TL'LİK PRİM
Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Fenerbahçe derbisini kazanmaları halinde futbolculara 10 milyon TL prim dağıtacağı öğrenildi.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor.
Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 950 bin Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor.
Aslan'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 6 milyar 260 milyon TL.
SAHANIN EN DEĞERLİSİ ICARDI
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak.
Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira'nın 15 milyon Euro ve Victor Nelsson'un da 14 milyon Euro değeri bulunuyor.
Fenerbahçe'de ise 15 milyon Euro ile Macar futbolcu Attila Szalai takımın en değerlisi konumunda.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca Diego Rossi'nin 14 milyon Euro ve Altay Bayındır'ın da 13 milyon Euro piyasa değeri var.
DERBİ 5 KITADA CANLI YAYINLANACAK
Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.