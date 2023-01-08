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Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, dev derbide önemli bir geliri kasasına koyacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 15:43
Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Mücadele öncesi Galatasaray, topladığı 36 puanla zirvede bulunuyor.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

35 puanı bulunan Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıların arkasında 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Kritik mücadele için geri sayım başlarken; Fenerbahçe, Galatasaray maçında önemli miktar elde edecek.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; kapalı gişe oynanacak derbide Fenerbahçe, bilet satış geliri ve lisanslı taraftar ürünü satışlarından yaklaşık 25 milyon TL'yi aşan geliri kasasına koyacak.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı'nda sezon başında 35 bini aşkın kombine bilet satıldı.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Güvenlik gerekçesiyle deplasman tribününe seyirci alınmadığı için deplasman tribünüyle birlikte yaklaşık 12 bin bilet satışa sunuldu.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Sarı-lacivertliler bilet satışlarından yaklaşık 20 milyon TL'yi kasasına koydu.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

GALATASARAY'DAN 10 MİLYON TL'LİK PRİM

Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Fenerbahçe derbisini kazanmaları halinde futbolculara 10 milyon TL prim dağıtacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 950 bin Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Aslan'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 6 milyar 260 milyon TL.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

SAHANIN EN DEĞERLİSİ ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira'nın 15 milyon Euro ve Victor Nelsson'un da 14 milyon Euro değeri bulunuyor.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Fenerbahçe'de ise 15 milyon Euro ile Macar futbolcu Attila Szalai takımın en değerlisi konumunda.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Diego Rossi'nin 14 milyon Euro ve Altay Bayındır'ın da 13 milyon Euro piyasa değeri var.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

DERBİ 5 KITADA CANLI YAYINLANACAK

Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.

Fenerbahçe'ye müthiş gelir! Galatasaray derbisinde kasa dolacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

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