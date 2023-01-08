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Fenerbahçe'de Jorge Jesus Galatasaray maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus derbi sonrası konuştu. İşte Jesus'un sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 21:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 21:53
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Galatasaray maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus derbi sonrası konuştu.

Jesus'un açıklamaları;

Jorge Jesus: Normalde Fenerbahçe'nin alışık olduğunun dışında hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda çok fazla pozisyona girdik. Galatasaray seken bir toptan gol yedik. İkinci yarı iyi başladık ama İrfan'ın gördüğü kırmızı karttan sonra işimiz zorlaştı. Oyun sonrasında koptu. Galatasaray çok sakindi. Rakibimizin önüne geçeceğimiz bir maçtı ama değerlendiremedik, bu maçtan sonra kimse şampiyon olmayacaktı bunu oyuncularıma da maçtan önce söyledim. Bu maçın sonucu ne oyuncular, ne başkan'dan dolayı. O beni buraya getirmek istedi. Sahadaki her şeyin sorumlusu benim.

"Transferi konuşmanın önemli olduğunu düşünmüyorum. Kısa bir süre var. Bu maçlara kadar Süper Lig'in en iyi takımı bizdik. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Aradan sonra kötü başladık. Sahada oyuncularda gerginlik vardı." ifadelerini kullandı.

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